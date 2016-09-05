HDP'li 8 milletvekili hakkında zorla getirme talimatı

Diyarbakır'da görülen KCK ana davasının ilk duruşmasında mahkeme, davada yargılanan 8 HDP'li milletvekili için, duruşmaya zorla getirilme müzekkeresi yazılmasına karar verdi.

KCK ana davasında yargılanan ancak dokunulmazlıkları olduğu için ifadeleri alınmadığından dosyaları daha önce ayrılmış olan HDP milletvekillerinin hukuki durumu dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra değişti.

Bu konumda olan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Çağlar Demirel, Dirayet Taşdemir ve Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 2'inci Ağır CezaMahkemesi'nde bugün başlandı.

Mahkeme, haklarında duruşmaya katılmaları için tebligat yapılan milletvekilleri duruşmaya katılmayınca, haklarında "zorla getirilme müzekkeresi" düzenlenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, KCK ana davasında yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, Hüseyin Zorlu, Fikri Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayaz, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, HamitAslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Ünal Ahmet Çelen ve Erkan Pişkin hakkındaki yakalama emirlerinin yerine getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.