HDP’li 8 milletvekili hakkında zorla getirme kararı

KCK ana davası kapsamında HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında mahkemeye 'zorla getirilme' yönünde karar verildi.

Bu kapsamda 5 Eylül'de Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasına ilişkin duruşmaya katılmayan HDP Milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında 'zorla getirilme' yönünde karar verildi. Mahkemeye gelerek ifade vermeyen, dava dosyasında delil olarak bulunan tape ve ses kayıtlarının kendilerine ait olmadığını savunarak itirazda bulunan milletvekillerinin duruşmaya katılmadıkları için ses analizi yapılamadı.

Duruşmada verilen 'milletvekilleri hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesi' kararının, sanıklar hazır olduklarında savunmalarıyla birlikte örnek ses kaydının bilirkişi aracılığıyla alınarak, tape görüşmelerindeki seslerin kendilerine ait olup olmadığı hususunun tespiti ve bu kapsamda bilirkişi heyetinden rapor alınması için verildiği öğrenildi. Ayrıca, firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yakalama kararı bulunuyor.