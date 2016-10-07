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HDP'li 6 milletvekili ifadeye çağrıldı

Selahattin Demirtaş hakkında da, yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ifadesi alınmak üzere davetiye çıkarılmıştı

07 Ekim 2016 19:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Meral Danış Beştaş, Sibel Yiğitalp, İmam Taşçıer ve Nimetullah Erdoğmuş hakkında "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor. 

5 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", Diyarbakır Milletvekili Erdoğmuş hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadelerinin alınması için davetiye çıkardı.

Başsavcılıkça HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da, yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ifadesi alınmak üzere davetiye çıkarılmıştı.

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