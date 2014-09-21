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HDP’li 3 vekil, Kobanê için BM önünde açlık grevi yapacak

HDP milletvekilleri Selma Irmak, Sebahat Tuncel ve Kemal Aktaş, IŞİD’in Kobanê’deki saldırılarında soykırım yaşanmasına engel olmak için BM önünde açlık grevi yapacak

21 Eylül 2014 15:45

HDP milletvekilleri Selma Irmak, Sebahat Tuncel ve Kemal Aktaş, IŞİD'e kaşı BM ve uluslararası güçlerin Kürtlere silah yardımını sağlamak amacıyla açlık grevi yapmak için İsviçre'ye gitti. HDP’li Selma Irmak, IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırılarında soykırımın yaşanmasına engel olmak için açlık grevi başlatacaklarını açıkladı. Irmak, partisinin milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Kemal Aktaş'ın yanı sıra DTK'da görevli olan eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte BM'nin Cenevre binası önünde bu eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Selma Irmak, açlık grevinin yanı sıra diplomatik temaslarda da bulunacaklarını belirterek, "BM ve uluslararası güçlerden IŞİD çetelerinin saldırılarının bertaraf edilmesi için Kürtlere silah yardımında bulanmalarını isteyeceğiz" diye konuştu.

Bu arada HDP'li 4 milletvekili de Urfa'da sınır tellerinin altında oturma eylemi başlattı. HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, çadır alanında bulunan halkın sınır dibine bırakılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

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