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HDP'li 3 milletvekili hakkında soruşturma

3 vekil için 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

25 Ekim 2016 20:29

HDP Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir, Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lıların cenazine katıldığı gerekçesiyle Pir, Yiğitalp ve Uca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açtı.

Baluken ve Aydoğan için de başlatılmıştı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışmada öldürülen bir PKK'lının cenazesine katılan HDP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Siirt'in Kurtalan kırsalında sürdürülen operasyonlarda hayatını kaybeden Seyfettin Oynak'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defin törenine katılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmasını kararlaştırmıştı. 

 

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