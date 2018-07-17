HDP'li 2 milletvekiline soruşturma

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, "Kırmızı listede yer alan PKK'nın Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü öldüren ve kırmızı listede aranan 'PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın' Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı.