HDP'den yerel seçimlerde 'ulusal birlik' stratejisi

Meclis'te grubu olan partiler yerel seçimlere ilişkin yol haritalarını tartışıyorlar. Yerel seçimlerde kayyım atanan belediyeleri geri almayı ve mevcut belediye sayısını artırmayı hedefleyen HDP’de Kürt illerinde 'ulusal birlik' stratejisi izlemeyi hedefliyor.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte partiler yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Meclis'te grubu olan partiler ittifak stratejilerini belirleyeme çalışıyor. Uzun süredir çeşitli toplantılarla seçimlere hazırlanan HDP’de, seçimler için “toplumsal ittifak” tartışmaları devam ediyor.

“Demokratik muhalefet buluşmaları” ile 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında 50’ye yakın merkezde gerçekleştirilecek buluşmalarda seçimler için ortaklaşmanın da zemini aranacak.



Mezapotamya Ajansı'ndan Hayri Demir’in haberine göre, “Adaylık tartışmalarının da kısmen başladığı partide özellikle metropoller için AKP-MHP blokuna karşı “ortak aday” gösterilmesine dair görüşler de dillendiriliyor. Bölge kentlerinde de “ulusal birlik” endeksli bir seçim stratejisi izleyecek olan HDP, bu kapsamda somutlaştırılacak çalışmalarla seçimlere hazırlanacak.

Geçen yerel seçimlerde 102 belediyede başarı gösteren HDP’nin bu belediyelerinin neredeyse tamamına kayyım atandı. Yaklaşan yerel seçimler için de hedef olarak kayyım atanan tüm belediyeleri geri almakla birlikte mevcut belediyelerin sayısını da artıracak bir seçim stratejisi izlenecek.