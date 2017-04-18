HDP'den Viranşehir'de blok oy iddiası: 60 mahalledeki 'evet' oyunda imzalar tek kişiye ait

HDP, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi kırsalında 60 sandıktan 13 bin 67 adet “evet” oyuna karşılık sadece 58 “hayır” oyu çıktığını belirtti ve AKP’nin blok oy kullandırdığını iddia etti.

Dihaber’in haberine göre; HDP Seçim Komisyonu Sözcüsü Rıdvan Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, sandık görevlilerine uygulanan baskı ve zorla sandıktan uzaklaştırma, tek elden oy kullanma, mühürsüz pusula ve zarfları kullanmanın yanı sıra birçok kırsal mahallede blok oy kullanıldığını öne sürdü.

60 mahallede blok oy

Sandık ihlallerini açığa çıkarmak için yaptıkları çalışma sonucu paylaşan Yavuz, belediyesine kayyum atanan ve 46 bin 663 “evet”e karşılık 33 bin 261 “hayır” çıkan Viranşehir ilçesini örnek vererek kırsal mahallelerin yaklaşık yarısında blok oy kullanıldığını söyledi.

Viranşehir İlçe Seçim Kurulu’ndan aldıkları tutanakları gösteren Yavuz, “Viranşehir’de 96 bin 539 seçmen var. Kullanılan oy 81 bin 359, geçerli oy sayısı 79 bin 931, geçersiz oy sayısı bin 428. Kırsal mahallelere baktığımızda 136 kırsal mahallesi var. Bunların 60’ında blok oy kullanıldığı görülüyor. Bu sandıklarda ‘evet’ oyu 13 bin 67, çıkan ‘hayır’ oyu ise 58” dedi.

İmzalar tek elden

Geçerli olan 79 bin 931 oyun 13 bin 67’sinin blok kullanıldığını söyleyen Yavuz şöyle devam etti:

“Bu şunu gösteriyor. AKP’nin tankı, topu, polisiyle, muhtara baskısıyla, tek elden tek bir kişinin imzasıyla yapılan bir oylama bu. Bu mahallelerin tamamında ‘hayır’ ya 0 ya da 1-2 oyda kalmış. 600 seçmenden 600’ü de ‘evet’ demiş. Bu durum Urfa’nın bütün ilçelerinde söz konusu. Hatta Viranşehir’den daha vahim kırsal mahallerin olduğunu görüyoruz. Bunlar Harran ve Akçakale.”

YSK’ye çağrıda bulunan Yavuz, kırsal mahallelerde kullanılan oyların blok oy olduğunu anlamak için imza tutanaklarından kendilerinin belirleyeceği bir kişinin krminal incelemeye tabi tutulmasını isteyen Yavuz, “Bir örnek vermek istiyorum 403 ‘evet’e karşılık ‘hayır’ sayısı 1. Buradaki imzalar incelendiği vakit, imzaların kaç kişi tarafından atıldığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bunlardan 1 ya da 2 kişinin kaç kişi yerine imza attığını göreceksiniz” dedi.

"Hilelere karşın Viranşehir 'hayır' dedi"

Referandumda yaşanan bu usulsüzlüklerden kaynaklı kazananın “hayır” olduğunu söyleyen Yavuz şöyle konuştu:

“Aslında millet iradesinin sandığa yansımadığı, insanların baskı altında oy kullandıkları görülüyor. Zaten bu sonuçlar bilime, biyolojiye ve eğitim bilimlerine aykırı. YSK’nın vicdani ve ahlaki davranmasını istiyoruz. 46 bin 669 ‘evet’, 33 bin 262 ‘hayır’ oyunun çıktığı Viranşehir’de blok oy kullanılan köylerin birçoğu daha önceki seçimlerde ağırlıklı HDP lehine oy kullanmıştı. Buralarda çıkan 13 bin ‘evet’in yarısı diğer tarafa kaysa sonuç şimdikinin tam aksi olacaktır. Bu da Viranşehirlilerin atanan kayyumu kabul etmediklerini, iradelerine ipotek konularak baskı ile sandıktan ‘evet’ çıkarıldığını gösteriyor.”

Yavuz, bu sonucun Urfa genelindeki bin 200’ün üzerindeki köyün yarıdan fazlasında ortaya çıktığını, tüm tutanakları topladıklarını ve bir çok sandıkta itiraz ettiklerini ve itirazlarının süreceğini ifade etti.