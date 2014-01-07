HDP'den Uludere tepkisi: Emri başbakan verdi, Başbakanı yargılayacak mısınız?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Uludere olayına verilen takipsizlik kararını değerlendirdi. Tuncel, "Roboskide katliam yapılmadı mı? Bu devlet bu yargı onay vermedi mi? Buradan soruyoruz bu emri başbakan vermiştir. Başbakanı yargılayacak mısınız?" dedi.

Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Uludere olayına verilen takipsizlik kararına tepki gösterdi ve katliamı yapanlardan hesap soracaklarını söyledi. Tuncel, "2 yıldır anne ve babalar kardeşler bütün Türkiye'yi gezerek bu parlamentoya da gelerek adalet arayışı içine girmişlerdir. Devlet tazminat ödemek istemiştir, 'Biz adalet istiyoruz' demişlerdir. Şimdi devlet bugün verilen kararla adalet yürüyüşüne bir darbe daha vurulmuştur" dedi. BDP Grup Toplantısına geçtiğimiz günlerde serbest kalan milletvekilleri Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş ve İbrahim Ayhan, partililerle birlikte grup toplantısının yapıldığı salona geldi. Burada grup toplantısını izleyenler BDP'li vekilleri alkış ve zılgıtlarla karşıladı.

Grup toplantısında ilk olarak BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan açılış konuşması yaptı. Milletvekilerinin serbest kalmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Buldan, "Bu kürsüden sürekli dile getirdiğimiz ifade ettiğimiz konulardan biri tutuklu milletvekilleri konusu. Biran önce özgürlüklerine kavuşmaları ve yasama faaliyetleri için meclise gelmeleriydi ve arkadaşlarımız bugün aramızdalar. Geç de olsa özgülüklerine kavuştular. Sayın Selma Irmak Gülser Yıldırım, Faysal Sarıyıldız,Kemal Aktaş ve İbrahim Ayhan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor ve sevgiyle kucaklıyoruz. En kısa zamanda başta sayın Hatip Dicle ve hasta tutuklular olmak üzere tüm siyasi tutsakların biran önce özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" dedi.

BDP Eş Genel Başkanı rahatsızlığı nedeniyle grup toplantısına katılamayınca, gruba sesleniş konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel yaptı. Bugün buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Tuncel, "Uzun süredir rehin olan ve milletvekili olduğu halde aramızda olamayan arkadaşlarımız aramızda.Eğer bugün onlar buradaysa halkımızın büyük direnişi sayesindedir.Bir eksiklik var yanlarında Hatip Dicle yok. Hatip Dicle'de bu halkın seçtiği emek harcadığı yüzde 80 oy alarak milletvekilliğini kazanan bir arkadaşımızda. Önce milletvekilliğini çaldılar. Bütün yoldaşlarımızı dışarı çıkartacağız ve cezaevlerini boşaltacağız. Onlara sözümüz olsun" dedi.

'Uludere kararına tepki'

HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Uludere kararı alındı. Katliamı kınıyor ve katliamı yapanlardan hesap soracağımızı ifade etmek istiyorum. 28 Aralık 2011 günü savaş uçakları meclisten aldığı yetkiyle yurttaşlarını üzerine bomba yağdırdı ve 34 can yitirildi. 2 yıldır anne ve babalar kardeşler bütün Türkiye'yi gezerek bu parlamentoya da gelerek adalet arayışı içine girmişlerdir. Devlet tazminat ödemek istemiştir, 'Biz adalet istiyoruz' demişlerdir. Şimdi devlet bugün verilen kararla adalet yürüyüşüne bir darbe daha vurulmuştur. Emir alındı deniyor, emri kim verdi, emrin kimin verdiğini biz biliyoruz. Yargılayacakmısınız? Roboskide katliam yapılmadı mı? Bu devlet bu yargı onay vermedi mi? Bunu nasıl kabul edebiliriz. Katliamı unutmak demek, insanlığı unutmak demek, adaleti, barışı unutmak demektir. Biz bunları unutmayacağız. Buradan soruyoruz bu emri başbakan vermiştir. Başbakanı yargılayacak mısınız?. Şimdi anlaşılan o ki son dönemdeki yolsuzluk davasında yeni bir anlaşma var askerle hükümet anlaşmış gerçeklerin üzerine örtecek mi diye soru geliyor aklımıza. Niye bu takipsizlik kararı. Bu sorular bizim acımızdan cevap bulması gerekiyor. Biz yakın geçmişimizde yaşanan katliamı soramazsak, devlet bunun hesabını nasıl verecek. Biz şunu bekliyoruz.Özür dilenecekse bunu kuralına göre yapılmasını bekliyoruz. Bugün 21'nci yüzyılda buna takipsizlik kararı verildi. Bu siyasi iktidarın sorumluluğundadır."