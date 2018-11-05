HDP'den tutuklu vekiller için Araştırma Komisyonu talebi

HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş, 4 Kasım 2016'da operasyonla gözaltına alınan HDP milletvekilleriyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının dahi demokrasi ve hukuk sorunsalı olduğunu belirten Beştaş araştırma komisyonu kurulması gerekçesini şu şekilde özetledi:

“Türkiye’nin yakın tarihinde demokrasiye dönük, parlamenterlerin ifade hürriyetlerine dönük örnekler yaşanmış ise de hukuk dışı uygulamaların yarattığı travmalar ve tahribatlar etkisini sürdürmektedir. Hâlihazırda içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde HDP milletvekillerinin tutuklu bulunduğu süre zarfında eksik irade ile yasama fonksiyonunu yerine getiren parlamentodan çıkan kararların da ne kadar hukuka uygun olduğu kuşkuludur. Bu gelişmelere bir de sistem değişikliğinin konu olduğu 16 Nisan Anayasa referandumu gibi tüm ülke halklarının geleceğini etkileyecek yasal değişikliklerin, parlamentodaki önemli eksikliklere rağmen gerçekleştiğini hatırlayacak olur isek 4 Kasım Darbesi ile seçilmiş milletvekillerinin tutuklanmalarının ne denli ağır sonuçları beraberinde getirdiği ve bu tutuklamaların nedenleri de anlaşılır olacaktır.”