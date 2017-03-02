HDP’den Türkçe ve Kürtçe referandum şarkıları

HDP; İzmir, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen kampanya toplantılarıyla referandum için "Hayır" startını başlattı.
Toplantılarda HDP’nin hazırladığı Türkçe ve Kürtçe referandum müzikleri de tanıtıldı.
Kürtçe
HDP’nin referandum çalışmaları için birçok sanatçı tarafından şarkı hazırlanırken, tamamlanan seçim şarkılarından söz ve müziği Seyda Perinçek’e ait olan ve Sara ile seslendirdiği “NA” şarkısı da 16 Nisan’a kadar her yerde çalınacak.
Türkçe
Partinin tanıtım toplantılarında Türkçe referandum şarkısı da tanıtıldı. Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları tarafından hazırlanan “HAYIR" şarkısının sözleri şöyle:
Kürtçe şarkının sözleri
Ji bo hêviyê zarokan, bêjin na
Li dijî perçebunê, bêjin na
Ji bo netewek demokratîk,bêjin na
Jin û xort û kal û pîr tev bêjin na
Na na na na na na ji yek alê re
Na na na na na na ji yek netewê re
Na na na na na na ji yek zimanî re na na
Ji bo tolhildana jinê, bêjin na
Ji bo ronahiya rojê, bêjin na
Ji bo soza ku meda dozê bêjin na
Tenê nabe bi yek dengî bejin na
Na na na na na na ji yek alê re
Na na na na na na ji yek netewê re
Na na na na na na ji yek zimanî re na na
Ji bo xeyalên hezar salan bêjin na
Ji bo aşîtya hemû gelan bêjin na
Ji serdest û zordaran re bêjin na
Deng bidin hev tev bi hev re bêjin na
Na na na na na na ji yek alê re
Na na na na na na ji yek netewê re
Na na na na na na ji yek zimanî re na na
Türkçe şarkının sözleri
Hayır diyecem koşacam gezecem
Hayır diyecem bir şarkı söyleyecem
Hayır susmayacam söyleyecem soracam
Hayır herkesin vicdanı olacam
Hayır diyelim adaleti kazanalım
Hayır diyelim kardeşliği kazanalım
Hayır diyelim geleceği kazanalım
Hayır diyelim hepimiz kazanalım
Hayır yılmayacam, kopmıyacam, durmaycam
Hayır yarınlarda bende olacağım
Hayır hayır diyecem sandığa gidecem
Hayır diyeceğim boyun eğmeyeceğim
Hayır diyelim adaleti kazanalım
Hayır diyelim kardeşliği kazanalım
Hayır diyelim geleceği kazanalım
Hayır diyelim hepimiz kazanalım