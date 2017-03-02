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HDP’den Türkçe ve Kürtçe referandum şarkıları

HDP, referandum startını verdi

02 Mart 2017 19:38

HDP; İzmir, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen kampanya toplantılarıyla referandum için "Hayır" startını başlattı.

Toplantılarda HDP’nin hazırladığı Türkçe ve Kürtçe referandum müzikleri de tanıtıldı.

Kürtçe

HDP’nin referandum çalışmaları için birçok sanatçı tarafından şarkı hazırlanırken, tamamlanan seçim şarkılarından söz ve müziği Seyda Perinçek’e ait olan ve Sara ile seslendirdiği “NA” şarkısı da 16 Nisan’a kadar her yerde çalınacak.

Türkçe

Partinin tanıtım toplantılarında Türkçe referandum şarkısı da tanıtıldı.  Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları tarafından hazırlanan “HAYIR" şarkısının sözleri şöyle: 

Kürtçe şarkının sözleri

Ji bo hêviyê zarokan, bêjin na

Li dijî perçebunê, bêjin na

Ji bo netewek demokratîk,bêjin na

Jin û xort û kal û pîr tev bêjin na

 

Na na na na na na ji yek alê re

Na na na na na na ji yek netewê re

Na na na na na na ji yek zimanî re na na

 

Ji bo tolhildana jinê, bêjin na

Ji bo ronahiya rojê, bêjin na

Ji bo soza ku meda dozê bêjin na

Tenê nabe bi yek dengî bejin na

 

Na na na na na na ji yek alê re

Na na na na na na ji yek netewê re

Na na na na na na ji yek zimanî re na na

 

Ji bo xeyalên hezar salan bêjin na

Ji bo aşîtya hemû gelan bêjin na

Ji serdest û zordaran re bêjin na

Deng bidin hev tev bi hev re bêjin na

 

Na na na na na na ji yek alê re

Na na na na na na ji yek netewê re

Na na na na na na ji yek zimanî re na na

 

Türkçe şarkının sözleri

 

Hayır diyecem koşacam gezecem 

Hayır diyecem bir şarkı söyleyecem

Hayır susmayacam söyleyecem soracam

Hayır herkesin vicdanı olacam 

 

Hayır diyelim adaleti kazanalım

Hayır diyelim kardeşliği kazanalım

Hayır diyelim geleceği kazanalım

Hayır diyelim hepimiz kazanalım

 

Hayır yılmayacam, kopmıyacam, durmaycam 

Hayır yarınlarda bende olacağım

Hayır hayır diyecem sandığa gidecem

Hayır diyeceğim boyun eğmeyeceğim

 

Hayır diyelim adaleti kazanalım

Hayır diyelim kardeşliği kazanalım

Hayır diyelim geleceği kazanalım

Hayır diyelim hepimiz kazanalım

 

ETİKETLER

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