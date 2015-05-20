HDP'den TOMA vaadi: Orman Bakanlığı'na vereceğiz, çiçek sulasın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplumsal eylemlere müdahale amacıyla kullanılan TOMA’ların Orman Bakanlığı’na verilerek “çiçek sulamada” kullanılacağını söyledi. Demirtaş “Bir iktidar sokağa çıkan halka zulüm etmeyi; bu kadar gaz, TOMA, copa para yaptırmayı niye akılcı bir politika olarak görür?” sorusunu dile getirdi.

Demitaş, partisinin Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı, “Madem millet arkanızda, madem 77 milyon senin arkanda, madem 77 milyonun Cumhurbaşkanısın. Niye bu kadar gaz, TOMA alıyorsun kardeşim? Niye bu kadar cop alıyorsun? Niye bu kadar polis sayısını arttırıyorsun? Kimden korkuyorsun?” ifadelerini kullandı.

'Kasanın anahtarı hırsızdadır'

Barajın ezilenlerin el ele vermeden aşılmayacağını ifade eden Demirtaş, güvenlik güçlerine yapılan harcamaları eleştirdi.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Hükümetler, iktidarlar, devleti yönetenler baba değildir. Biz de onların çocukları değiliz. Böyle biz harçlık sadaka verir gibi yukarıdan minnetle para dağıtamazlar. Para halkın parasıdır. Hazine, bütçe sizindir. Tarlada, bağda, bahçede, atölyede, fabrikada çalışanlar; o kasalara paraları dolduran sizlersiniz. Mevzu nerede, yanlışlık nerede diye sorduğumuzda; yanlışlık kasayı dolduranda değil, kasayı boşaltandadır. Kasanın anahtarı hırsızdadır. Yanlışlık oradadır, yoksa hata sizde değil. Siz çalışıyorsunuz, siz üretiyorsunuz. Sizler var ediyorsunuz ülkenin bütün kaynaklarını; işçiler, emekçiler var ediyor. O halde sizlerin yaşadığı sorun, işsizlik ve parasızlık özellikle, açlığa mahkum edilmiş olmanız bu ülkenin kaderi değil. Bunların tamamı yani bebekten başlayarak emeklilere kadar tamamının ücretlerini ve ihtiyaçlarının karşılanması 120 milyar Türk Lirası’dır. Oysa askeri harcamaların ve vicdanı ret hakkıyla birlikte asker sayısının düşürülmesi bile 60 milyar lira tasarruf sağlıyor. Yani sadece silaha para harcamasak, barış içinde yaşamayı garanti altına alsak; tanka, topa, gaza, TOMA’ya, copa para harcamasak bile bütün emeklilerin, işçilerin, çalışanların maaşını iki kat zam yapabiliyoruz."

'Kendine güven iktidar silah ve polis gücünü arkasına almaz'

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştirirken iktidara gelmeleri halinde TOMA’ları Orman Bakanlığı’na vererek çiçek ve ağaç sulamada kullanılacağını anlattı.

Kendine güvenen iktidarın silah ve polis gücünün arkasına almayacağını savunan Demirtaş, şunları söyledi:

"Bir iktidar sokağa çıkan halka zulüm etmeyi; bu kadar gaz, TOMA, copa para yaptırmayı niye akılcı bir politika olarak görüyor? Madem millet arkanızda, madem bizler bu ülkenin halk desteği olmayan partileriyiz, madem 77 milyon senin arkanda, madem 77 milyonun Cumhurbaşkanısın. Niye bu kadar gaz, TOMA alıyorsun kardeşim? Niye bu kadar cop alıyorsun? Niye bu kadar polis sayısını arttırıyorsun? Kimden korkuyorsun? Gece gündüz meydanlarda bu millet benim arkamda diyorsun. O zaman milletten niye korkuyorsun? Sokağa çıkanı niye bu kadar işkenceye tabi tutuyorsun? Biz iktidara gelirsek daha önce de söyledim. Şu gördüğünüz TOMA’lar var ya onları çiçek ağaç sulamada kullanacağız, Orman Bakanlığı’na vereceğiz. Kendine güvenin iktidar silah ve polis gücünü arkasına almaz. Biz iktidar olursak eminim ki bizi çok az sayıda kişi protesto edecektir. Ama protesto edenlere de biz gaz, su sıkmayacağız. ’Bizi de protesto etme hakları var’ diyeceğiz, meydanlar herkese açık olacak, özgür olacaksınız. Bizi de protesto etmek istiyorsanız bu hakka saygı duyacak bir politika oluşturacağız."

Mikrofondan ses gelmeyince...

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 9’uncu Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in uygulamalarının devam ettiğini söyleyen Demirtaş, HDP’nin iktidara gelmesi halinde 6 ayda yeni ve sivil Anayasa ile demokrasiyi kuracakların savundu.

Demirtaş, konuşurken elindeki mikrofondan bir anda ses gelmedi. Demirtaş, arıza giderildikten sonra "Mikrofonlar da HDP’nin muhalefetine dayanamıyor, bir yere kadar" diyerek espri yaptı.

‘Bütün partilerin oyunu korumak boynumuzun borcu olmalı’

Kalabalığa oy verme çağrısında da bulunan Demirtaş, sandıklara sahip çıkılmasını da isteyerek, "Sandıklara genç arkadaşlarım mutlaka sahip çıksınlar. Kadınlar, gençler müşahit, gözlemci olarak sandıklara mutlaka kendilerini yazdırsınlar. Sadece HDP’nin oyunu değil, bütün partilerin oylarını korumak bizim boynumuzun borcu olmalı. Hırsıza sandık başında asla izin vermeyin, taviz vermeyin" dedi.

Demirtaş, konuşmasının ardından milletvekili adaylarıyla güvercin uçurdu ve Malatya’ya gitti.