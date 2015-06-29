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HDP'den soru önergesi: IŞİD mensubuna AFAD kartı verildi mi?

HDP'li Ayhan, 'Türkiye cezaevlerinde kaç IŞİD mensubu tutuklu bulunmaktadır?' diye sordu

29 Haziran 2015 21:21

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Suriye’nin Kobanê kentinde geçen hafta bombalı araçla intihar saldırısı düzenleyen IŞİD militanlarından birinin üzerinden çıkan AFAD kimlik kartının iddiasını Meclis'e taşındı.
Ayhan, İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk'ün yanıtlaması isteğiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Ayhan önergesinde, 'Telebyad doğumlu Ahmed Hasan adlı IŞİD çetesi mensubuna AFAD’ın Akçakale Süleymanşah konaklama tesisinde barınması için tesis tanıtım kartı verildiği iddiası doğru mudur?' iddialarını sordu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, geçen perşembe günü IŞİD'in Kobanê kenti merkezinde düzenlediği bombalı saldırıyı gerçekleştiren IŞİD militanlarından birinin üzerinde çıktığı iddia edilen AFAD kimlik kartlarıyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Ayhan, İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk'ün yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Telebyad PYD’nin eline geçtiği dönemde Akçakale’ye geçtiği tespit edilen IŞİD'li sayısı kaçtır? Bunlara dönük ne gibi işlemler yapılmıştır? Gerek Akçakale’de, gerekse Suruç’ta yakalanan IŞİD'li var mıdır? Varsa sayları kaçtır? Bunlardan tutuklanan var mıdır? Türkiye cezaevlerinde kaç IŞİD mensubu tutuklu bulunmaktadır? Telebyad doğumlu Ahmed Hasan adlı IŞİD çetesi mensubuna AFAD’ın Akçakale Süleymanşah konaklama tesisinde barınması için tesis tanıtım kartı verildiği iddiası doğru mudur? Bu çete mensubu halen adı geçen tesiste konaklamakta mıdır? Akıbeti hakkında bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Buna benzer birçok IŞİD çetesinin AFAD’ın kamplarında barındığı, şehir merkezinde hücre evlerinin hatta hastanelerinin bulunduğu iddia edilmektedir. Bunlara dönük bakanlık olarak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir operasyon talimatınız olacak mıdır? Tüm bu iddialara dönük kamuoyuna bakanlık olarak bir açıklamanız olacak mıdır?"

 

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