HDP’den ‘Şemdinli’ tepkisi: Bu ülkenin insanları bu acıları yaşamayı hak etmiyor

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Durak Jandarma Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Bugün Şemdinli'de gerçekleşen patlama sonrasında 18 insanımızı yitirdik. Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gittikçe derinleşen çatışma ve savaş ortamı her geçen gün yeni acılar yaratmaktadır. Her barış çağrısına, çabasına ve girişimine karşı savaş politikalarını yükselterek, gerginlik ve kutuplaşmayı arttırarak cevap veren siyasi iktidar ortaya çıkan bu acı tablonun en doğrudan sorumlusudur. Partimiz, nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü şiddete karşıdır ve bu ilkesel duruşundan asla taviz vermemektedir. Yaşanan tüm acılardan ve bu savaşın yarattığı yıkımdan tek çıkış yolu kalıcı barışı bir an önce tesis etmektir. Bir kez daha vurguluyoruz ki, bizler barış ve çözüm konusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Bu ülkenin insanları bu acıları yaşamayı hak etmiyor. Kalıcı bir barış ortamı için herkes üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözme yönünde adımlar atılmalıdır."