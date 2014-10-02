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HDP'den Selvi'ye: Altan Tan'dan ve onu seçmiş halktan özür dile

HDP: Selvi'nin gazetecilik etiği açısından kabul edilemez olan bu tutumunu kınıyoruz

02 Ekim 2014 17:40

HDP, Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'yi, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve onu temsilcisi olarak seçmiş halktan özür dilemeye çağırdı.

HDP Basın Bürosu, Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin, CNN Türk'te yayınlanan "Ne oluyor?" programında Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'a yönelik tehditkar ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirtti.

Bürodan yapılan yazılı açıklamada, "Bir basın kuruluşu temsilcisinin, halkın seçilmiş temsilcisine karşı bu tür bir yaklaşım içerisinde olması son derece üzücü ve düşündürücüdür" denildi.

 

Abdülkadir Selvi'nin Tan'a yönelik "Sana haddini ben iyi bildiririm, otur yerine", "Sen kimsin?" ve "Terbiyesiz" gibi ifadelerle halkın seçilmiş vekilini değersizleştirici bir söyleme başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Selvi'nin gazetecilik etiği açısından kabul edilemez olan bu tutumunu kınıyoruz. Yaşananlar, Abdülkadir Selvi'nin halkın seçilmiş temsilcisine 'haddini bildirecek' ve itibarını sorgulayacak gücü nereden aldığı sorusunu sormayı zorunlu kılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Selvi'nin, Altan Tan ve onu temsilcisi olarak seçmiş halka bir özür borcu olduğu da belirtildi.

 

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