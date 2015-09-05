HDP'den seçim güvenliği için 'kamera' önerisi

HDP, 1 Kasım’da gerçekleşecek seçimlerde güvenliğin sağlanması amacıyla sandıklara kamera kurulması için YSK’ya başvurdu. Başvuruda, "126 güvenlik bölgesinde yaşanabilecek seçim güvenliği riskleri" olduğu da savunuldu.

HDP, seçim güvenliği için YSK'ya başvurarak 126 merkezde 'geçici güvenlik bölgesi' uygulaması yapıldığı, bu durumun seçimlere gölge düşürmesine izin verilmemesi istendi. Başvuruda 7 Haziran seçimleri öncesinde yapılan 'sandıklara kamera kurulması' önerisi de hatırlatarak bu kez yaşama geçirilmesi istendi. Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt imzası ile yapılan HDP başvuruda şöyle dendi:

Bilindiği gibi bir süredir, seçimin düzen içinde yönetilemeyeceği ve dürüst bir seçimin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin olarak çok yoğun ve yaygın tartışmalar yürümekte; henüz gerçekleşmemiş bir seçimle ilgili olarak kuşku ve şüpheler yayılmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla 27 Ağustos 2015 günü itibarıyla Ardahan’da 24, Kars’ta 2, Ağrı’da 2, Erzurum’da 30, Tunceli’de 14, Van’da 1, Hakkâri’de 7, Şırnak’ta 4, Siirt’te 3, Mardin’de 6, Diyarbakır ’da 21, Şanlıurfa’da 3, Gaziantep’te 5, Kilis’te 4 olmak üzere 126 bölgede geçici güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Yurttaşların güvenliği için geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilmekte ise de seçim güvenliği olmadığı izleniminin yaratılması ve böylece vatandaşların veya sandıkların başka bölgelere taşınması amacıyla geçici güvenlik bölgeleri oluşturulduğu yönünde de yurttaşlarca yaygın biçimde kuşkular dile getirilmektedir. Partimiz de bu konuda ciddi kaygılar taşımaktadır. Seçim güvenliğinin sağlanması adı altında, askeri darbe dönemlerinde tanık olunan sandık çevresi ve sandık alanlarının silahlı güçlerin kuşatması altına alınması ve silahların gölgesinde oy kullanılması herhalde hür iradeyle seçimlerin gerçekleştirildiği izlenimi doğurmayacaktır. Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda da gerekli duyarlılığı göstereceğini, aksi yöndeki tutum ve davranışları engelleme yönünde kararlı bir tutum geliştireceğini umuyoruz.

Bütün bu kaygı ve tartışmaların sona erdirilmesi amacıyla Mart ayında sözlü, bugün de yazılı olarak ilettiğimiz önerilerimizin göz önünde bulundurulmasını, Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçimin düzen içinde ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli önlemleri almasını ve sonucu hakkında partimizin bilgilendirilmesini umuyoruz.