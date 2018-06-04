HDP'den seçim çalışmalarında saldırı ve engellemere karşı rapor; 35 günde 136 kişi gözaltına alındı

24 Haziran Cumhrubaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partiler seçim çalışmalarına evam ediyor. Partiler, kampanyalrın başladığı 28 Nisan'dan bugüne kadar birçok saldırıya maruz kaldı. En çok saldırıya uğrayan partilerden biri olan HDP, saldırı ve engellemere karşı bir rapor hazırladı. Raporda,saldırı ve engellemelerin yanı sıra kamu görevlilerinin 'iktidar yanlısı' ve 'HDP karşıtı' tutumlarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Cumhruiyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’nin raporuna göre, seçim çalışmalarına başladığı 28 Nisan’dan 3 Haziran tarihine kadar yaklaşık 35 günlük dönem içerisinde kampanya yürüten parti yöneticisi ve görevlilerin çoğunlukta olduğu 136 kişi gözaltına alındı, 14 kişi de tutuklandı. Başta büyük kentler olmak üzere, kurulan stantlar ve açılan bürolar da saldırılardan nasibini aldı. Ankara’da seçim büroları, halk buluşmaları ve seçim stantlarına 3 Haziran’a kadar 10 kere, İstanbul’da seçim büroları ve standlarına 6 kere, İzmir’de seçim çalışmalarına 2 kere, Antalya’da seçim çalışmalarına 2 kere, Hatay’da ve Edirne’de 1’er defa saldırı düzenlendi.

Seçim çalışmalarına yapılan saldırıların yanı sıra ilginç gerekçelerle yapılan engellemeler de rapora yansıdı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin 28 Nisan’da Siirt’i ziyaretinde oluşturulan konvoya katılan araçların tamamına ceza kesildi. Temelli’nin pasaportuna el konulması ve yurtdışına çıkışının engellenmesi de raporda yer aldı. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyası için Kadıköy’de kurulan stand da partililerin halay çekmesinin polis tarafından yasaklanması da rapora girdi.