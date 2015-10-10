HDP'den Sabah'a yalanlama: İnsanlık düşmanı faaliyetlerini böyle bir günde bile sürdürmelerini esefle kınıyoruz!

Halkların Demokrasi Partisi, Sabah gazetesinin, Ankara'daki katliamla ilgili, “Demirtaş’ın danışmanı patlamayı dokuz saat önceden haber vermiş” haberi yapan Sabah gazetesini yalanlayarak, "Bu kara propaganda kampanyası aynı zamanda bir itiraf niteliğindedir” dedi.

Hükümete yakın Sabah gazetesi, bugün yaptığı haberinde ‘@drbereday’ isimli Twitter hesabından patlama öncesinde atılan ‘Bomba Ankara’da patlayacak’ tweet’inin bugünkü katliamla ilgili olduğunu ve bu hesabın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya danışmanına ait olduğunu iddia etti. HDP tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu kişi ne partimizin sosyal medya danışmanıdır, ne de Sayın Demirtaş’ın danışmanıdır. Bu kişinin partimizle herhangi bir bağı da yoktur. Bu iddialar bütünüyle uydurmadır” dendi.

"Her türlü ahlaki değerlerini satan insan kılığındaki AK troller ve trolleşmiş AKP’liler"

Sabah gazetesinin haberinin ardından HDP'den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Ankara’da düzenlenen Barış Mitingi’ne yapılan alçakça saldırının hemen ardından, özellikle sosyal medyada, katliamdan mutluluk duyan, katliamı fırsat bilen bazı kesimler partimize yönelik suçlayıcı ifadeler ve nefret söylemi üretmeye başlamıştır.

Sadece klavyelerini değil, her türlü ahlaki değerlerini de sattıkları tüm kamuoyunca bilinen insan kılığındaki AK troller ve trolleşmiş AKP’liler böylesi bir katliamdan bile partimizi suçlama çabasına girişmişlerdir.

"Çok açık ki, bu kara propaganda kampanyası aynı zamanda bir itiraf niteliğindedir"

Aralarında görev paylaşımı yaptıkları görülen AK troller ile Saray-AKP medyası, bu çabanın bir ürünü olarak, (“Bomba” Ankara’da patlayacak) tweeti atan bir kullanıcıyı “HDP sosyal medya uzmanı” ve Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya danışmanı olarak tanıtmışlardır.

Söz konusu kişi ne partimizin sosyal medya danışmanıdır, ne de Sayın Demirtaş’ın danışmanıdır. Bu kişinin partimizle herhangi bir bağı da yoktur. Bu iddialar bütünüyle uydurmadır.

AK trollerin ve Saray-AKP medyasının insanlık düşmanı bu faaliyetlerini 100’e yakın yurttaşımızın katledildiği bir günde bile sürdürmelerini esefle kınıyoruz. Çok açık ki, bu kara propaganda kampanyası aynı zamanda bir itiraf niteliğindedir.

Kişisel çıkarları, koltuk ve iktidar hevesleri için ülkeyi bu duruma düşürenleri Türkiye halklarının muhakemesine ve vicdanına havale ediyoruz.”