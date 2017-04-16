HDP’den referandumdaki ihlaller için rapor

HDP, bugün anayasa değişikliği için yapılan referandumdaki ihlalleri rapor haline getirdi.

Rapora göre referandumda 56 ihlal tespit edildi.

HDP’nin hazırladığı rapora göre ihlaller şöyle:

1- Pek çok ilden gelen bilgilere göre sandıklarda seçmen sayısından az oy pusulası mevcut.

2- Mersin’de müşahitlerimizin okullara girişi engellenmeye çalışılıyor.

3- Cizre’de bazı okullara müşahitlerin alınmamış. itiraz üzerine polisler üst arama yaparak müşahitleri okullara almış.

4- Çorlu Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi içinde AKP amblemi olan sandık rehberi dağıtılmış .

5- Muş Malazgirt Kızılyusuf Köy Muhtarı zorla açık oy kullandırmış.

6- Ceylanpınar Aydoğdu Mah. sandık görevlimiz dövülerek çıkarıldı.

7- Elazığ Palu’da tercih mühürü yerine evet mühürü kullanıldı.

8- Van ili Gürpınar ilçesinde askerler silahlı bir şekilde oy kullanıyorlar.

9- Ağrı ili Büyükyazı’da seçmenler açık oy kullanılmasına zorlanıyor.

10- Elazığ Arıcak Karataş’ta açık oy kullanılmasına zorlanıyor.

11-Saat. 10.10Erzurum Karayazı Çelikli köyünde askerler okulun içinde baskı amacıyla dolaşıyor.

12- Saat: 10.10 Ankara Çankaya Eşref Bitlis Ortaokulu girişinde AKP’liler ve MHP’liler ortak masa kurarak seçmenlere propaganda yapıyorlar.

13- Saat: 10.15 Urfa Siverek Çığırık Köyü Raif Mumcu İlköğretim Okulu’nda silah zoruyla açık oy kullanımı gerçekleştiriliyor.

14- Saat:10.20 Bingöl Sudüğünü köyünde 1295 ve 1294 numaralı sandıklarda açık oy kullanımı zorlanıyor.

15- Saat: 10.30 Iğdır Yukarı Erhacı köyünde açık oy kullanımı zorlanıyor.

16- Saat: 10.30 Erzurum Horasan sandık kurulu üyelemizi dövüp okuldan atmışlar. üyemiz Mukadder Yıldız suç duyurusunda bulundu.

17- Diyarbakır Kayapınar talaytepede 2 okul sorumlusu gözaltına alındı.

18- Urfa Ceylanpınar ŞAVATA köyğnde HDP'li sandık kurulu üyesi darp edildi.

19- Saat : 10.50 Muş Korkut Oğulbağı Köyü muhtar başkalarının yerine oy kullanıyor .

20- Saat:11.00 Diyarbakır Çermik Yabanardılı köyünde husumetli iki ailenin seçim yüzünden tartışması sonucu çıkan kavgada 2 ölü 4 yaralı olduğu bilgisi ulaştı.

21- Erzurum Karayazı Anıtlı Mah. okulunda ( tek sandık var) Akpliler açık oy kullandırtıyor.ilçe genelinde açık oy kullandırma haberleri geliyor.

22- 11.26 Van Erek Toki ilkokulunda HDP’li müşahitler okul alanından zorla çıkartılıyor.

23- Ağrı Eleşkirt Toprakkale köyünde muhtarlar açık oy kullandırtıyor.

24- Şanlıurfa Suruç Süleyman Şah Ortaokulunda 1058 nolu sandıkta üyelerimizin tehdit edildiği bilgisi geliyor. seçmen olmayan kişiler de oy kullanmışlar, tutanak tutulmuş.

25- şanlıurfa Suruç GAB Anadolu Lisesi yine seçmen olmayan kişiler oy kullanmış, Akpli vekil İbrahim Halil Yıldız ile giden kalabalıkları oy kullandığı. Sandık kurulu üyelerimizin kalabalık tarafından tehdit edildiği için müdahale edemedikleri ancak oy kullanıldıktan sonra tutanak tutulduğu bilgisi geliyor.

26- batman Tilmerç Toki Kazım Karabekir ilkokulunda Polis memurlarının silahlarıyla kabin çevresinde olduğu söyleniyor.

27-Midyat’da sarıköy’de açık oy kullanlıyor. Kızıltepe’de iki hdp’li gözaltına alındı. Xerabê Bava Köyü’nde yoğun bir baskı söz konusu

28- Şırnak merkez yeniaslanbasar koyunde korucubaşı ve AKP’li muhtar sandık başında oturmuş blok oy kullanılmış...

29- Van Özalp 3 Nisan Ortaokulunda emniyet amiri, HDP görevlisini okul dışına çıkardı

30- Şanlıurfa'da köylerde muhtarlara talimat verildiği neredeyse tüm köylerde paket oy kullanıldığı Eyyübiye ilçesi Aşağı Koçlu köyü eşbaşkanının aktarımına göre polisin sandık başından gitmesini istenildiği ve bu itiraz üzere okuldan çıkarıldığı bilgisi var. (sosyal medyaya da yansıyan video linki) Av. Faruk Yaygın itiraz etmiş.

31- Diyarbakırın tüm okullarında sınıfların kapısına polisler masa ve sandalye koyarak oturup bekledikleri bilgisi geliyor.

32- Diyarbakır Molla Gülhan ilkokulunda müşahitler içeri alınmadığı, seçim kuruluna yapılan itirazlar sonucu sorunun giderildiği öğrenildi.

33- Şanlıurfa Suruç, Atatürk İlkokulu 1179 nolu sandıkta seçmen olmayan 8 kişi oy kullanmış, akp Vekili İbrahim Halil Yıldız’ın bu sandığı da ziyaret ettiği bilgileri geliyor.

34- Saat:12.00 Horasan ilçesinde HDP’li sandık görevlisi Mukadder Yıldız AKP'liler tarafından darp edildi.

35- Erzurum Köprüköy ilçesi, Akçam Köyü'nde muhtar M.Reşit Karataş seçmenlere tehditle açık oy kullandırttığı bilgisi geliyor.

36-Diyarbakır bağlar Milli eğitim vakfı imam hatip ortaokulunda müşahitler gerekçesiz çıkarıldığı bilgisi geldi.

37- Mardin Derik Akıncılar köyü toplu oy kullandırılıyor.

38- Diyarbakır Çınar Dişlibaşak köyü muhtarı sandık başında evet oyu kulanılması için baskı yapıyor.

39-Siverek Şekerli köyü muhtarı seçmen kağıtlarını alıp kendisi evet oyu kullanıyormuş,bir seçmen arayıp bildirdi. sandık kurulu üyemize durum aktarıldığında itirazlarının dikkate alınmadığını, ağır tehdit aldığını bildirdi.

40- Urfa Siverek Günhisar köyü açık oy kullandırtılıyor.

41- Diyarbakır Bağlar’da İBB Kiptaş Meslek Tercih Lisesi’nde Polisler okul sorumlularını ve sandık görevlilerini dışarı çıkarıyor. Ali Kuşçu orta okulunda müşahitler dışarı çıkarılıyor. Molla Gürhani ilk okulunda müşahitler kapının önünde tutuluyor. Karacadağ imam hatip lisesi ve Milli eğitim vakfı ilk okulunda sandık görevlileri dışarı çıkarılıyor. Karacadağ orta okulu sandık sorumluları dışarı çıkarılıyor. Mesut yılmaz ortaokulunda müşahit kartları elle yazıldığından dolayı dışarı çıkarılıyor.

42- Muş Hasköy Düzkışla Belde başkanı açık oy kullanması konusunda halkı tehdit ettiği, ve Düzkışla İlkokulunda birçok kişinin açık oy kullanıldığını bir seçmen arayarak bildirdi. Hasköy ilçe merkezinde de açık oy kullanımı söz konusuymuş

43- Urfa Suruç Küçükova taşlıköy de açık oy kullandırılıyor.

44- Bursa Yıldırım ilçesi, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu 2372 nolu sandıkta mühürde "tercih" yerine "evet" yazdığı tespit edildi. itiraz ediliyor.

45- Ankara Çankaya dikmen izciler ortaoulunda akpli görevliler yanlarında akp logolu kart taşıdıkları için bir seçmenin itiraz etmesi üzerine kavga çıkmış ve görevli nedim celasun gözaltına alınmıştır.

46- İSTANBUL AVCILAR FİRUZKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 'nde başkasının yerine imza atmış 4 kişi tespit edilmiş ve tutanak tutulmuş.. . İkisi resmileştirilmiş.

47- İSTANBUL Bağlar Fatih ortaokulu sorumlusu Sedat Köse gözaltına alındı.

48- Saat:13.00 Batman Kozluk'a bağlı oyuktaş köyünde muhtar 1 kişinin tüm aile adına oy kullanmasına izin vermiş Köy muhtarı ve jandarma Sandık görevlimiz SELAHATTİN MUTLU’yu darp edilerek dışarı çıkartmış ve açık toplu evet oyu kullanılmış. sandık görevlisi can güvenliğinin olmadığın beyan ediyor.

49- Urfa Suruç Anadolu lisesi 1067 numaralı sandıkta görevli sandık kurulu üyemiz polislerin zorla fazladan oy kullanmasına izin vermediği için tehdit edildi.

50- Mersin’de AkP’nin seçim aracı okul çevrelerinde giydirilmiş olarak durduğu görüldü. İlçe Seçim Kurulu’na şikayet edildi.

51- Şanlıurfa Suruç, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1147 nolu sandıktan 130 tane oy çalınıp, yerine başka oyların konulduğu bilgisi geldi. itiraz edildi.

Yabancı Heyetlere İlişkin İhlaller:

52- Diyarbakır’da iki heyet var. Birincisi EFA (European Free Alliance) üyesi, sabah saatlerinde Şehitlik ve Bağlar’daki okul ziyaretlerinde engel çıkarılmamış, daha sonra Bağlar’da başka okulları ziyaretleri görevlilerce engellendi. İkincisi İsviçre heyeti. Bunlara da önce sorun çıkarılmıyor sonra okul ziyaretleri engelleniyor, merkezde hiçbir okula sokulmamışlar.

53- Batman’da iki avukat ve bir gazeteciden oluşan İtalyan heyeti var. 3 okulu ziyaret ettiler sonraki okullarda ‘Valilik kararı var’ denerek engellendiler.

54- Mardin’de Fransız heyet var. Şehre girerken uzun süre bekletildiler. Grubu ikiye ayırmışlar; Midyat/Yeşildere/Nusaybin bölgesinde izin vermiyoruz diye engellemişler.

55- Resmi AGİT heyeti; 2 kişi, Diyarbakır Sur’da okula alınmadı. 35 dakikadır bekletiliyorlar.

56- İstanbul’da eksik oyların evet sayılacağına ilişkin tutanağın bazı sandık başkanlarına imzalatıldığı bilgisi geldi. Sandık başkanı hataen imzaladığını söyleyerek tutanağı imha etmiş, bu durum yine tutanak altına alınmıştır.