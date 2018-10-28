HDP'den Ömer Çelik'e 'çözüm süreci' yanıtı: İktidar ömrünü uzatmaya çalışıyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Müzakere süreci bir kez daha başlamalı" çağrısı yapan Pervin Buldan'a "Müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir, Meşruiyeti yoktur" cevabını veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Temelli, "Tüm toplumu potansiyel suçlu haline getirerek barışa dair atılacak tüm adımların önünü tıkayarak iktidar ömrünü uzatmaya çalışıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır’da düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu krizinin küresel bir kriz olduğunu söyleyen Temelli, Küresel, siyasi bir kriz ve bu krizin odağında bugün Suriye var. Suriye meselesine dair ortaya koyabileceğimiz çözümle, hem Suriye’ye hem Ortadoğu’ya hem de ülkemize barış ve demokrasi konusunda önemli gelişmeler sağlayacaktır. Bugün burada konferansımızdaki tartışmalar bu anlamıyla büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin birincil sorunun demokrasi olduğunu ifade eden Temelli, "Yarın 29 Ekim, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü. 95 yıllık tarihe baktığımızda Cumhuriyetin demokratikleşememesi sorunu Türkiye’nin birinci sorunu. Demokratik bir Cumhuriyeti hala var edememişiz. Bırakın var etmeyi, Türkiye’nin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda demokratik kurumların tasfiye edildiğini, giderek otoriterleşen bir rejime doğru Türkiye’nin sürüklendiğini görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin çözümsüzlüğe doğru sürüklendiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Bir yanı ile Ortadoğu’daki kriz, bir yanıyla Türkiye’de rejim krizi, Türkiye ve Ortadoğu halklarına hiçbir şey vaat etmiyor" dedi.

"Dörtlü zirvede Suriye halklarının iradesi yok sayılmıştır"

Temelli, dün İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı Suriye zirvesiyle ilgili şunları söyledi:

"Dörtlü zirve Ortadoğu’ya yönelik çözümler konusunda hala iktidarın çarpık bir anlayışla konuya yaklaştığını bir kez daha göstermiştir. Suriye savaşının başladığı günden bugüne, Suriye’de çözümün ancak Suriye halklarının iradesi ile var olabileceğine vurgu yaptık. Oysa karşımıza sürekli olarak Suriye halklarının iradesini yok sayan bir anlayış çıktı, dünkü dörtlü zirveyi de bu anlamı ile değerlendiriyoruz.

"Suriye halklarına rağmen çözüm arayan bir anlayış var"

Daha önce bir üçlü zirve vardı hatırlarsanız, İran Rusya ve Türkiye bir araya gelmişti, aktörler değişmiş, İran çıkmış, yerine Almanya ile Fransa masaya oturmuş ama masada Suriyeliler yok, masada Suriye’nin geleceğine karar verecek olan siyasi irade yok. Suriye halklarına rağmen çözüm arayan bir anlayış var. Orada zikredilen, askeri çözümlerle yol alınamayacağı, görüşmeler ve barışçıl çözümlerle yol alınabileceği şeklinde. Söylem bizim söylediğimiz şeyin tekrarı, ama eksiktir. Barışçıl çözümler istiyorsak bu sürecin içinde Suriye halkları olmalıdır. Suriye halklarının IŞİD çetelerine karşı mücadele vermiş iradesi orada olmalıdır."

Türkiye bu konuda geçmişte bu çetelerle yan yana geldiği bariz bir gerçeklik olarak karşımıza çıktı. İdlib’de yaşanan sürece baktığımızda hala bu silahlı grupların buradan nasıl tasfiye edileceği, bu silahlı grupların uluslararası mahkemelerde yargılanıp yargılanmayacağı muğlak. Bu muallaklık ortadan kalkmadan, sadece askeri çözümlerle değil, görüşmelerle bu sürecin çözülebileceğini dile getirmek zaman kazanmaya yönelik hamleden başka bir şey ifade etmiyor.

Biz bu konuda tüm dünya kamuoyunu, Birleşmiş Milletler’i ve Suriye halklarını barışçıl çözüm anlamında iradesini ortaya koymaya bu tür masalarla değil bizzat halkların iradesiyle çözümün aranması gerektiğine inanıyoruz. Evet Suriye’de demokratik bir anayasaya ihtiyaç vardır. Suriye halklarının bir ortak çözüme ihtiyacı vardır, bunun yolu Suriye halklarının ortaklaşması ile mümkündür.

"İktidar Kürt düşmanlığından besleniyor"

Bir yanı ile askeri çözümlerden bahsetmeyip diğer yanı ile Fırat’ın Doğusu’nu hedef göstermek iktidar samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü iktidar Kürt düşmanlığından, ayrımcılıktan beslenerek yoluna devam etme çabasındadır. İşte tam da bu noktada, kalıcı barışta, Türkiye’de yaşayan halkların bir arada yaşama iradesini ortaya koyma konusunda, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bir kez daha demokratik çözümün biricik çözüm olduğuna vurgu yapıyoruz. Tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları bu çağrımız etrafında yan yana gelmeye davet ediyoruz. İktidardan bir beklentimiz yok."

"İktidar, barışa dair atılacak adımların önünü tıkayarak ömrünü uzatmaya çalışıyor"

Temelli, "Müzakere süreci bir kez daha başlamalı" çağrısı yapan Pervin Buldan'a "'Müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir, Meşruiyeti yoktur" cevabını veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Temelli, "Dün Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın açıklamasına cevap veren Ömer Çelik, hükümet adına yaptığı açıklamalarda bir kez daha barışı dışlayan, savaşı Türkiye halklarına dayatan bir konuşma yapmıştır. Tüm toplumu potansiyel suçlu haline getirerek barışa dair atılacak tüm adımların önünü tıkayarak iktidar ömrünü uzatmaya çalışıyor" dedi.

"Öcalan’la görüşmenin ne kadar kritik olduğu ortada"

Çözüm sürecine dönülmesi gerektiğini ifade eden Temelli, "Hala hafızamızda yerini koruyan, barış için cumhuriyet tarihinin belki de en önemli adımlarından biri olan çözüm sürecinin ve onun muhatabı olan Sayın Öcalan’la görüşmenin ne kadar kritik olduğu da bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortadadır. Çağrımız Türkiye halklarınadır, toplumsal muhalefetedir; gelin barış mücadelesine güç katalım, yan yana durarak bu ceberrut anlayışa karşı çoğulcu, demokratk, laik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim" şeklinde konuştu.