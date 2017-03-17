HDP’den Newroz açıklaması

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Newroz Komisyonu'ndan Nadir Yıldırım “Engellemeler olursa da binlerce yerde Newroz’u kutlayacağız. 37 merkezi planlama çıkardık. Onun dışında da her yerde halkımız Newroz’u kutlayacak” dedi.

Newroz Tertip Komitesi'nin Diyarbakır Valiliği’ne Newroz alanında yapılması planlanan kutlama için yaptığı izin başvurusu kabul edildi. Ankara'da 19 Mart günü Kolej Meydanı'nda ve İstanbul'da 19 Mart günü Bakırköy Halk Pazarı'nda planlanan Newroz kutlamaları valilik tarafından yasaklandı.

dihaber’de yer alan habere göre, Yıldırım şöyle konuştu:

“Müjdemiz şu olacak; despotik, Kürt imhasını hedefleyenlerin çöküşü, halkların bahar kazanımı, özgürlük kazanımı olacak. Bu anlamda 2017 Newroz’unun çok büyük önemi olduğunu söylemek mümkün. 100’ü aşkın yerde Newroz ateşini yakacağız. Engellemeler olursa da binlerce yerde Newroz’u kutlayacağız. 37 merkezi planlama çıkardık. Onun dışında da her yerde halkımız Newroz’u kutlayacak.

"Bu anlamda ayın 15’i itibariyle valiliklerden olumlu cevaplar aldık. Diyarbakır’da izin verildi. Kimi yerlerde de 21 Mart dışında kutlama izin vermeyecek diye karşı çıkılıyor. Halkımız binlerce yıldır Newroz’u kutluyor. Son 40 yıldır halkımızın ulusal bayram karakterini kazandı. Yeniden dirilme, varolma gibi anlamı olan bir bayram engellenemez."

İstanbul Newroz Tertip Komitesi'nden Mustafa Elma da İstanbul'daki yasaklamayla ilgili şöyle dedi:

“Bütün alanlarda Newroz’u kutlama planını önümüze koyduk. Newroz miting alanı ile kutlanacak bir olay değildir. Kendiliğinden sokaklarda olacak bir bayramdır. Valilik '21 Mart için görüşebiliriz' diyor, ama bu gerçekçi değil. 21 Mart için bazı ilçelerde yapılan başvurular da reddedildi.”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Newroz kutlamalarının “Mutlaka Kazanacağız” sloganıyla yapılacağını açıklamıştı.

30’un üzerinde merkezde gerçekleşecek Newroz kutlamaları, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesine denk gelmesi sebebiyle “Hayır” kampanyasıyla ortaklaştırılacak.

17 Mart’ta Nusaybin’de başlayacak kutlamalar 21 Mart’ta Diyarbakır ve Van’da gerçekleşecek etkinliklerle sona erecek.

Newroz kutlamaları şu tarihlerde planlanmıştı:

17 Mart Cuma: Nusaybin

18 Mart Cumartesi: İzmir, Bursa, Adana, Dersim, Antep, Malatya, Doğubayazıt, Manisa, Kocaeli, Siirt.

19 Mart Pazar: İstanbul, Mersin, Antalya, Urfa, Yüksekova, Batman, Konya, Karakoçan, Kars, Hatay, Kızıltepe.

20 Mart Pazartesi: Muş, Cizre, Adıyaman, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Bingöl.

21 Mart Salı: Diyarbakır ve Van.