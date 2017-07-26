HDP'den Necmettin öğretmen açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin Diyarbakır'da dün başlattığı, 'Vicdan ve adalet' nöbetine katıldı. Kemalbay burada yaptığı konuşmada PKK'nın kaçırarak şehit ettiği öğretmen Necmetin Yılmaz öldürdülmesini kınayarak, "Bu coğrafyada başka bir Necmettin, Hakkari Yüksekova'da 7 çocuğu ile evinde otururken, devlet güçleri tarafından yapılan ev baskınında katledildi. Bu infazlar devam ediyor. Bizim başlattığımız nöbet, bütün sivil ölümlerine itiraz ve mücadele etmek içindir" dedi.

HDP'nin dün Diyarbakır'daki bir parkta başlattığı vicdan ve adalet nöbetine katılan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, dünden bu yana nöbet tutan milletvekillleriyle bir araya geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı parkta açıklamalarda bulunan Serpil Kemalbay, burada başlattıkları vicdan ve adalet nöbetinin, Türkiye halklarına bir sesleniş olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde evinde ölü bulunan inşaat işçisi Necmetin Fendik ile Tunceli'de PKK'liler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümlerine atıfta bulunarak, sivillere yönelik saldırıları her zaman kınadıklarını söyledi. Kemalbay, "Necmettin öğretmen katledildi. Partimiz grup toplantısında ve basın açıklaması ile bu cinayeti kınadı. Biz HDP olarak sivillere yönelik yapılan saldırıları her zaman kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Bu coğrafyada başka bir Necmettin, Hakkari Yüksekova'da 7 çocuğu ile evinde otururken devlet güçleri tarafından yapılan ev baskınında katledildi. 7 çocuğunun gözü önünde öldürülen bir inşaat işçici. Bu baskında 9 aylık çocuğu polisler tarafından havaya fırlatıldı. Halen tedavi görüyor. Biz sivil katliamlarına duyarlı olacağız ama bütün sivil katliamlarına duyarlı olmak zorundayız. Ama görüyoruz ki inşaat işçisi Yüksekovalı Necmettin’in adı hiçbir yerde anılmıyor. Onun yaşadığı katliam bu coğrafyanın çok tanığı olduğu bir katliamdı. Bu kurşunları Kürt halkı tanıyor. Bu yargısız infazdır. Bundan önce binlerce yargısız infaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu infazlar devam ediyor. Bizim başlattığımız nöbet bütün sivil ölümlerine itiraz ve mücadele etmek içindir" diye konuştu.

"Bu abluka nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor"



Partisinin eylemde bulunduğu Kayapınar İlçesi'ndeki Ceren Ekin Park'ta, polislerin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine de tepki gösteren Kemalbay, "Bu abluka nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi.



HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir de, Diyarbakırlılar'ın sürdürdükleri eyleme destek amacıyla saat 21.00'da tencere ve tava eylemi yapmaları çağrısında bulundu.



Konuşmaların ardından HDP Eş Genel Başkanı Serbil Kemalbay, eylemdeki milletvekilleriyle birlikte bir süre dolaştı.