HDP'den Meclis'e çağrı

HDP’nin geçici grup başkanvekilliği görevini üstlenen Filiz Kerestecioğlu, iki kere gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’ya “Yerin ya musalla taşı ya da cezaevi” denildiğini söyledi ve Meclis’e “Parlamento kendi itibarı için işkence ve tutuklamaların karşısında durmalı” çağrısında bulundu.

2017 bütçe görüşmelerinde konuşan Kerestecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

Kadınları düşmanlaştıran, onları erkeklerin şiddet hedefi haline getiren söylemlere HDP olarak sürekli değindik, vurgu yaptık. Kadının erkekle eşit olduğunun daha yüksek mercilerden, siyasilerden, kanaat önderlerinden, her alanda her insan tarafından ifade edilmesi gerekir ki gündelik hayatımızda, metrobüste bir tekme, "Sen benden boşanmak istiyorsun, bunun için ben seni öldürme hakkına sahibim" ya da yargıda "Evet, kısa etek mi giymiş, yan mı bakmış”, “sosyal medyaya şu fotoğrafı mı koymuş, o zaman indirim nedeni olur" gibi uygulamalarla karşı karşıya kalmayalım.

Bunun nedeni yıllardır hükümetlerin sürdürdüğü politikalardır. Bu politikalar, bakanların söylemleri, zaman zaman Cumhurbaşkanının söylemleri maalesef bu noktaya getirmiştir kadına yönelik şiddeti.

"7 kadın milletvekili tutuklu"

Bu ülkede seçilmiş kadınlar var, seçilmiş belediye başkanları var ve seçilmiş belediye başkanları var. Bu kadınlar kadın cinayetlerine karşı mücadele eden kadınlardı. HDP kadın vekil sayısını arttırmaya çalışırken, birileri bu sayıyı azaltmaya çalışıyor. Dün gözaltına alınıp sonra tutuklanan Grup Başkanvekilimiz Çağlar Demirel ve Kadın Meclisi Sözcümüz Besime Konca'nın da dahil 7 kadın milletvekilimiz tutuklanmıştır. Bu durum, bu ülke açısından yazıklanması gereken bir durumdur ve aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da bu konuda bir tepki vermesi, en azından kadın milletvekilleriyle ilgili sesini yükseltmesi gerekirdi.

"Besime Konca’ya 'yerin ya musalla taşı ya da cezaevi' işkencesi"

Kadın Meclisi Sözcümüz Besime Konca'nın işkenceye uğramış olması korkunç bir durumdur. Besime Konca Diyarbakır'dan Batman'a götürüldüğü yol boyunca emniyet görevlileri tarafından işkenceye tabi tutulmuş, kendisine sürekli marşlar dinletilmiş, "Yerin ya musalla taşı ya da cezaevi" gibi sözlerle tahrik edilmiştir.

"Parlamento kendi itibarı için işkence ve tutuklamaların karşısında durmalı"

Besime Konca bu Parlamentonun bir milletvekilidir ve bu Parlamentonun itibarıdır söz konusu olan, Halkların Demokratik Partisinin itibarı değildir. Bu Meclis kendi itibarı için bir şeyler yapmak istiyorsa, aynı zamanda Meclis Başkanının da buna tepki göstermesi, hiçbir milletvekilline işkence yapılamayacağını, hiçbir insana işkence ve kötü muamele yapılamayacağını da çok net olarak ifade etmelidir.

"Çocuk hakları daimi komisyonu kurulmalı"

Çocuk hakları daimi komisyonunun bu Mecliste derhal kurulmalı ve faaliyete başlaması gerekmektedir. Çocuk İstismarını Önleme ve Araştırma Komisyonunda bir rapor hazırlandı, hâlâ bu rapor Meclise sunulmadı. Bu Meclisin her zaman kadınlardan ve çocuklardan daha önemli işleri oluyor maalesef. Çocuklar ciddi biçimde istismara uğruyorlar ve bunu Karaman'da gördük, Adıyaman'da gördük. 11 Aralık 2016 tarihinde Bursa'da devlete bağlı bir koruma yurdunda kalan 4 kız çocuğu toplu intihar girişiminde bulunmuş. 4 kız çocuğundan bahsediyorum, bileklerini keserek intihar etmeye kalkışmışlar, böyle bir iddia var basında. Evet, bunu Sayın Bakana sormak istiyorum.

"Komisyon üyeleri erkeklerden oluşuyor"

Bir tarafta fotoğraflarımızın görülmesini engellemek için kameramanlar herhalde talimatla uğraşırken, diğer tarafta, bakanlarımızın arkasındaki manzarayı da görmediler. Sadece erkekler oturuyor orada. Uzmanlar, bürokratlar… maalesef sadece erkeklerden oluşuyor. Aslında kameramanların bunu da göstermesi gerekiyordu halkımıza.