HDP'den, Meclis Başkanı Yıldırım'a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda Parlamentonun önemini vurguladık. Özellikle dokunulmazlıklar konusunu ve tutukluluğu devam eden Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven ve Enis Berberoğlu’nun durumlarını dile getirdik” dedi.

Demokrasi açısından HDP olarak Parlamento’da mücadele yürütmeye, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Temelli, “Halkın meclisi olarak gördüğümüz bu Meclis’te halkın burada olması ve yasakların olmaması gerektiğine de görüşmede vurgu yaptık” dedi.