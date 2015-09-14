HDP'den Kültür Bakanı Topçu'nun 'azledilsinler' açıklamasına tepki

Geçici seçim hükümetinin bu hafta içinde yapılması beklenen ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Kültür Bakanı Yalçın Topçu’nun, Cizre’yi ziyaret eden 2 bakan için "ya istifa etsinler, ya azledilsinler" demesi tartışma yarattı. AB Bakanı Ali Haydar Konca, “Haddini aştı… Bizler halkın oylarıyla seçilerek geldik. Böyle bir açıklama yapmaya ne hakkı ne de yetkisi var” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan AB Bakanı Konca, Topçu’nun hangi yetki ve hangi hakla azledilme açıklaması yaptığını sorarak, “Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kendisi atanan bir kişidir. Bizler halkın oylarıyla seçilerek geldik. Böyle bir açıklama yapmaya ne hakkı ne de yetkisi var” diye konuştu. Konca, kabinede yer alan HDP’li bakanlar olarak görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin gerçeklerinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Topçu, haddini aştı. Türkiye’de sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve 120 bin nüfuslu bir kenti ziyaret etmek ve oradaki hukuk dışılıkları kamuoyuna aktarmak neden azledilmeyi gerektirsin?” dedi.

Bakan Konca, gerçekleştirilecek ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Topçu’nun yetkisi olmadan böyle bir açıklama yapmasını gündeme getireceklerini belirterek, “Kendisi bir kere seçilmiş biri bile değil. Atanmış bir kişi olarak seçilmişlere yönelik böyle bir söz söylemeye hakkı yok” diye konuştu.

'Vay Türkiye'nin haline'

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de Topçu’nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden “AKP, Turizm Bakanı’nın sözlerine inanıyorsa vay Türkiye’nin haline. Güvenlik konusunda başka sözü olan kalmamış galiba” diyerek tepki gösterdi.