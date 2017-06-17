HDP’den Kılıçdaroğlu’na: Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncüğünde gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşünü desteklediklerini ifade ederek “Faşizme direnen onurlu insanlara yürekten selam gönderiyoruz. Dünkü hatalarına rağmen bugün adalet ve demokrasi için yürüyenler doğru yapıyor. HDP olarak birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, KESK Ankara Şubeler Platformu’nun KHK’lara karşı Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Ankara il yönetimi, ihraç edilen akademisyenler, KESK üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

“20 Temmuz sonrası darbe sürecidir”

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL’e tepki gösteren Sancar, 10 ayda büyük bir mağdur kitlesi oluştuğunun altını çizdi. Sancar, “20 Temmuz sonrası gerçek bir darbe sürecidir. Bunların tek bir amacı var. Her türlü demokratik talebi bastırmaktır” dedi.

“Adalet için yürüyenler doğru yapıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öncülüğünde başlayan ‘Adalet Yürüyüşü’nü destekleyen Sancar, “Kürt illerindeki mücadele ile batıdaki mücadelenin ortaklaşması gerektiğini” savundu.

Sancar, “Sadece kendimiz için bütün toplum için eşitlik, özgürlük talebinde bulunuyoruz eşitlik istiyoruz. Hiç birimizin yapılan itirazları gölgelemeye hakkı yok. Kim bugün demokratik talepler için, Adalet için yürüyorsa doğru yapıyor. Geçmişte yaptıklarına yaptıkları bu yürüyüşleri doğrudur haklıdır” ifadelerini kullandı.

Ortak mücadele çağrısı

“Bizim yapmamız gereken açıktır. Güçlerimizi birleştirelim. Küçük nehirler büyük derelere dönüşsün o nehirler büyük okyanuslara akar” ifadelerini kullanan Sancar, “Faşizme direnen onurlu insanlara yürekten selam gönderiyoruz” dedi. Ortak mücadele çağrısı yapan Sancar, “Demokratik güç birliği ve ortak demokratik mücadele için üzerimize düşeni yapacağız, herkesin de bu sorumluluğu göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.