HDP'den ittifak mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2019'un mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için muhalefet partileriyle ittifaka yeşil ışık yaktı. "Geçmişte bir takım ayrılık ve gayrılıklar olabilir. Ama şimdi yan yana gelme ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Bu ülkeye güce güç katma zamanıdır" diyen Temelli, muhalefet partilerini birlik olmaya çağırdı.

''İmralı'ya selam olsun''

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a selam göndererek şunları söyledi:

"Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı'ya da sayın Öcalan'a da selam olsun. İşte bu fikirlerden, barıştan, demokrasiden korkuyorlar. Korktukları için de tecrit var. Korktukları için her gün HDP'ye saldırmaya devam ediyorlar. Korktukları demokrasidir, barıştır, insanca yaşamdır, haktır, adalettir, hukuktur. Bakın 8 seçim atlattık. Hepsinde bize karşı her türlü ittifakı, pazarlığı yaptılar. Her türlü zoru, baskıyı uyguladılar. Ama buna karşılık her seferinde biz kazandık"