HDP'den İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'na: Çağrınıza sahip çıkın

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 3 cumhurbaşkanı adayının bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan partisinin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın için yaptığı 'serbest bırakılmalı' çağrısının kıymetli olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı adaylarına çağrılarına sahip çıkmaları ve ısrarcı olmaları yönünde çağrımızı yineliyoruz" dedi. Temelli, Demirtaş'ın rakiplerinin sahip olduğu propaganda araçlarına sahip olmadığını belirterek "Bu şartlarda cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düştüğünü söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olduğunu hatırlatan Temelli, "Demirtaş dışında diğer 5 adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü bu şartlarda cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düştüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Seçimlerdeki "eşitlik ve serbestlik ilkesi"ne vurgu yapan Temelli "Demirtaş'ın seçim faaliyetlerine katılımının engellenmesi Anayasa’nın ihlali niteliğindedir" diye konuştu.

Demirtaş'ın tüm duruşmalarda kendisini yargılayan hakimlerde çağrı yaptığını belirten Temelli "Hakimler de bu meseleyi AYM’ye taşıyabilir ancak hiçbir hakim bu hakkını kullanmadı. Demirtaş 18 aydır hukuka aykırı bir şekilde alıkonuluyor. Bu, Türkiye açısından bir meşruiyet krizinin kaynağıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı 'Demirtaş serbest bırakılmalı' çağrısının kıymetli olduğunu belirten Temelli "Biz çağrıyı yapan cumhurbaşkanı adaylarına çağrılarına sahip çıkmaları ve ısrarcı olmaları yönünde çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

Temelli, "Yargı bağımsızlığını hayata geçirmek hakimlerin elinde. Bu dava tüm yargıya örnek oluşturacak bir davadır. Demirtaş’ın tutukluluk halinin incelemesini yapacak hakimleri cesur olmaya çağırıyoruz" dedi.

Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan Temelli konuşmasına şöyle devam etti:

"Hilelerin konuşulduğu bir ortamda seçime gittiğimiz gerçekliğine rağmen halklarımızın umudu var. Bu umudun körelmemesi için Demirtaş’ın özgür kalmasını istiyoruz. Bu herkesin ortak talebi. Demirtaş Türkiye’nin adayıdır ve Türkiye’nin adayı serbest kalmalıdır."

"Kürt halkı nezdinde hiçbir anlamı yok"

Temelli, bir gazetecinin AKP'nin bugün Diyarbakır'da miting düzenleyeceğini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Filistin meselesi ile ilgili düzenlenen mitinglerin hiçbir samimiyeti yoktur. Her şeyi seçim malzemesi haline getiriyorlar. Eğer seçimlerin adil, tarafsız yapılması gibi bir mesele karşımızda duruyorsa, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu gibi bir durum karşımızda duruyorsa, Türkiye demokrasisinin karşısında durdukları ortadadır. Diyarbakır'da gidip Filistin mitingi yapmasının Kürt halkı nezdinde hiçbir anlamı yoktur."