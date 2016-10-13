HDP’den Hurşit Külter açıklaması

27 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra ekim ayına kadar kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter'le ilgili soruya yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Biz Hurşit Külter'in sağ olarak ortaya çıkmasından utanç değil, onur duyuyoruz. Hurşit Külter, yürütmüş olduğumuz kampanyaların neticesinde sağ kurtulmuştur" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 27 Mayıs 2016’da kaybolan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'den haber alınamayışının 4. gününde konuyu partisinin grup toplantısına taşımıştı.

“Kampanya nedeniyle katledilmedi”

“Hurşit Külter, yürütülen kampanya nedeniyle katledilemedi” diyen Baluken, konu hakkında şunları söyledi:

“Biz Hurşit Külter’in sağ olarak ortaya çıkmasından utanç değil, onur duyuyoruz. Hurşit Külter, yürütmüş olduğumuz kampanyaların neticesinde sağ kurtulmuştur. On üç gün boyunca, orada bir çete yapılanması tarafından resmi kayıtlara geçmeyecek şekilde gözaltına alınmış, ağır işkencelere maruz kalmıştır. Hurşit Külter, yürütülen kampanyalar neticesinde infaz edilememiştir ve daha sonra tutulduğu bir bodrum katından canını kurtararak, zorlu bir yolculuktan sonra da kamuoyuna o açıklamayı yapmıştır. Hurşit’in kemiklerini değil, canlı sözlerini duymaktan büyük bir onur duyduk. Keşke Cizre’de katledilen 141 Hurşit’i de bu şekilde kurtarabilmiş olsaydık.”