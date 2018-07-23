HDP'den hapishanede annesiyle kalan çocuklara ilişkin kanun teklifi: Annelerin cezası ertelensin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, anneleri ile cezaevinde kalan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara ilgili TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdi. 668 çocuğun anneleriyle cezaevinde olduğu belirtilen teklifte, çocuklar 6 yaşına gelene dek annelerinin infazının ertelenmesini öneriliyor.

Bu değişiklik ile 0-6 yaş aralığındaki çocuğun cezaevi dışında büyümesi amaçlanıyor. Bu yaştaki çocuğun, cezaevinde yaşam sürmesinin de “cezanın şahsiliği ilkesi çeliştiğinin” altı çiziliyor. Ayrıca, anneleri tutuklu olan çocukların “ilk dönem ihtiyaçlarını karşılayacak ve çocukların gereksinimlerini sağlayıcı nitelikte inşa edilmiş olan tutukevlerinde kalmaları” öngörülüyor.

“668 çocuk annesiyle hapsedilmiş durumda”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'de, 668 çocuk anneleri ile birlikte cezaevi koşullarında büyüyor. Beştaş, yasal mevzuatta sadece “gebe” kadınlar için bir takım düzenlemeler söz konusu olduğunu, 0-6 yaş aralığında çocuk sahibi kadınlar için koruyucu hiçbir hüküm bulunmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre cezaevinde annesiyle birlikte bulunan 560 çocuğun yaş dağılımı şöyle:

Bir yaşında 128 bebek;

İki yaşında 114 çocuk;

Üç yaşında 81 çocuk;

Dört yaşında 70 çocuk;

Beş yaşında 31 çocuk;

Altı yaşında 5 çocuk;

Yaşları bilinmeyen 17 çocuk.

"Çimende yürümeyen, top oynamayı bilmeyen çocuklar için çözüm üretilmesi acil ve vahim"

Kapalı cezaevlerinin çocuğun beslenme, emekleme, tuvalet alışkanlığı kazanması gibi temel gelişim aşamaları için dahi uygun olmadığını belirten Beştaş, çimende yürümeyen, top oynamayı bilmeyen hatta tüm çocukluk haklarından mahrum edilen çocuklar için çözüm üretilmesinin 'acil ve vahim' bir mesele olduğunu ifade etti.

Ayrıca anneleri tutuklu bulunan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için çocukların cezaevi ortamı dışında ilk dönem ihtiyaçlarını karşılayacak, dışarıdaki yaşıtları gibi anneleriyle birlikte olacakları tutukevlerinde kalmaları gibi ara çözüm yöntemlerinin de hayata geçirilmesi ve bu çocukların sağlıklı gelişimleri için uygun tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

“Çocuğun üstün yararı”na uygun yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi amacı ile bu kanun teklifininin hazırlandığını belirten Beştaş, gereğinin biran önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.