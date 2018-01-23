HDP'den gözaltılara tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir il örgütü, basın açıklamasıyla, İl Başkanı Çerkez Aydemir ile Parti Meclis üyesi Aydın Çetinkaya\'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDP İzmir İl Başkanı Semra Uzunok, yaptığı konuşmada, gazetecilerden barış isteyen akademisyenlere, HDP üyelerinden parti yöneticilerine kadar bir \'cadı avıyla\' karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Uzunok, \"İzmir\'de pazar günü en demokratik hakkımız olan barış çağrısı için bir kez daha halklarımızı bir basın açıklaması yapmak üzere meydana çağırdık. Bu, ülkede artık barış istemenin bir suç haline geldiğinin açık göstergesidir. İzmir il örgütü olarak bu sabah başlayan ve İl Eş Başkanımız Çerkez Aydemir ile Parti Meclis üyemiz Aydın Çetinkaya\'nın gözaltına alındığı operasyonlar ilçe yöneticilerimize yönelmiş durumda. Halkevleri\'nden arkadaşlar yine bu operasyona dahil edilmiş. Biliyorsunuz, HDP 11 Şubat\'ta tüm sindirme politikalarına karşı Ankara\'da bir genel kongre yapacak. Bu kongreye yönelik de bir baskı olduğunun göstergesi bu. Basından takip ettiğimiz üzere, sosyal medya hesapları gerekçe gösterilerek bu operasyonlara devam ediliyor. Çünkü çok geniş bir kavram, suçun ispatlanmasının çok zor olduğu, geniş bir alan buradaki suç kavramı. Bunun böyle olmadığını bir kez daha gördük, çünkü İl Eşbaşkanımız Çerkez Aydemir\'in sosyal medya hesapları bulunmamakta\" dedi.



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