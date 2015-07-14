HDP'den 'erken seçime hazırız' açıklaması

Hiçbir partinin hükümet kurmak için sayısal çoğunluğu almadığı 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan alan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu pazartesi günü CHP ile salı günü ise MHP ile görüştü. Yarın AKP'nin HDP ile görüşmesi öncesi HDP'den açıklama geldi. HDP Merkez Yürütme Kurulu taraından yapılan açıklamada, "Koalisyon çalışmalarından bir sonuç alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkacak olan bir erken genel seçim konusunda örgütümüz hazırlıklıdır ve çalışmalara başlayacaktır" denildi

Koalisyon görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde erken seçime HDP'nin hazır olduğunun belirtildiği açıklamada, "Koalisyon görüşmeleri öncesinde savunduğumuz ilkelerimiz görüşmeler boyunca da bize yol göstermeye devam edecek. 'Demokrasi, Adalet ve Barış' başlıkları altında topladığımız ilkelerimiz koalisyon pazarlıklarına sıkışmamış bir anlayışın ürünüdür ve nasıl bir koalisyon olmalı konusunda ilkesel bir çerçeve sunmaktadır. Koalisyon çalışmalarından bir sonuç alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkacak olan bir erken genel seçim konusunda örgütümüz hazırlıklıdır ve çalışmalara başlayacaktır" denildi.

HDP'nin çözüm sürecinin hızla onarılarak yoluna devam etmesi konusunda gereken sorumluluğu üstleneceğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün için siyasi gündemin ilk sırasında yer alan konu, çözüm sürecindeki tıkanma ve buna bağlı olarak yaşanan gelişmelerdir. Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir işleve sahip olan süreç, 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana Sn. Öcalan'a uygulanan tecrit ve sürecin seçim kampanyasına feda edilmesiyle önemli bir yara almıştır. HDP olarak, sürecin hızla onarılarak yoluna devam etmesi konusunda gereken sorumluluğu üstleneceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Tecridin bir an önce sonlandırılması, izleme heyetinin hayata geçirilmesi, görüşmelerin hemen başlaması ve tahkim edilmiş ateşkes koşullarının hayata geçirilerek kalıcı barışın sağlanması yönünde hızla adımların atılması gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerine yer verildi.

'Hükümet IŞİD ile mücadele bahanesiyle Suriye'ye müdahale etmeyi amaçlamaktadır'

Hükümetin IŞİD politikasının eleştirildiği açıklamada, "Suriye sınırına askeri yığınak yaparak savaş koşullarını hazırlayan hükümeti yeniden uyarmak istiyoruz. Rojava devriminin kazanımlarını yok etmeye yönelik bu hamle, IŞİD ile mücadele bahanesiyle Suriye'ye müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Hükümetin bu tehlikeli hayalden vazgeçmesini, askeri yığınağı bitirmesini, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ve saldırılara son vermesini, en son Ardahan'daki provokasyon olmak üzere, son zamanlarda yaşanan benzer birçok olayın faillerinin yakalanarak ivedilikle adalete teslim edilmesini bekliyoruz" denildi.

'Kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarının bir an önce durdurulmasıu için hükümete çağrı yapıyoruz'

Açıklamada, "Ayrıca yapımı süren kalekol ve askeri amaçlı baraj inşaatlarının da bir an önce durdurulması için hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu inşaatlar barış sürecini olumsuz yönde etkilemektedir" denildi.

'Barış Bloku çalışmalarına tüm örgütümüzle katkı vereceğiz'

Açıklamada, "Barış için tüm toplumu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu amaçla hayata geçen 'Barış Bloku' çalışmalarına tüm örgütümüzle katkı vereceğiz. Bunun yanı sıra savaşa ve Suriye'de askeri müdahalelere karşı demokratik haklarımızı kullanarak önümüzdeki dönem bir dizi eylemlilik ve parlamento çalışmalarıyla etkin mücadele sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

'Doğa katliamına yönelik tüm projelere HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz'

Doğa katliamına karşı HDP'nin mücadelesinin süreceği belirtilen açıklamada, "Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki HES inşaatları, yeşil yol ve Artvin Cerattepe altın madeni olaylarında olduğu gibi doğa katliamına yönelik tüm projelere HDP olarak karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

'Taşeron sistemine karşı toplumsal muhalefetle birlikte mücadelemiz yükselecek'

Taşeron sistemine karşı gereken adımların atılacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taşeron sistemi ve buna bağlı olarak şekillenmiş çalışma yaşamının sonucu olan işçi ölümleri sürmektedir. İşçi katliamlarına dur demenin ilk adımı taşeron sistemine son vermekten geçmektedir. İş güvenliği ve güvencesi konusunda önümüzdeki dönem çalışmalarımızın yoğunlaşacağını, bu konuda toplumsal muhalefetle birlikte mücadelemizin yükseleceğini belirtmek isteriz."

'Erken Genel Seçim konusunda örgütümüz hazırlıklıdır ve çalışmalara başlayacaktır'

Koalisyon görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde erken seçime HDP'nin hazır olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde: "Koalisyon görüşmeleri öncesinde savunduğumuz ilkelerimiz görüşmeler boyunca da bize yol göstermeye devam edecek. 'Demokrasi, Adalet ve Barış' başlıkları altında topladığımız ilkelerimiz koalisyon pazarlıklarına sıkışmamış bir anlayışın ürünüdür ve nasıl bir koalisyon olmalı konusunda ilkesel bir çerçeve sunmaktadır. Koalisyon çalışmalarından bir sonuç alınamamasına bağlı olarak ortaya çıkacak olan bir erken genel seçim konusunda örgütümüz hazırlıklıdır ve çalışmalara başlayacaktır. Partimizin önünde Olağan Büyük Kongre vardır ve bunun hazırlıklarına da başlamış bulunuyoruz. Yerel konferanslar ve halk toplantılarıyla öreceğimiz süreç, Ekim ayının ikinci yarısında Olağan Büyük Kongre ile tamamlanacaktır."