HDP'den Erdoğan'a: Yapacağın iş eşyaları toplamak olsun; 24' ünde Saray'ı boşaltıyorsun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin olağan grup toplantısında 24 Haziran seçimlerine değinerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Senin bu ara yapacağın yegane iş eşyaları toplamak olsun, 24’ünde Saray’ı boşaltıyorsun” diye seslendi. Temelli, dün ABD'nin İsrail Büyükelçiği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili hükümete "Askeri ve siyasi bütün anlaşmalara son verelim" çağrısında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin partisinin grup toplantısıda konuştu. Temelli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İsrail'le olan tüm anlaşmalara son verelim"

Ortadoğu halklarının yanında olmak istiyorsanız, askeri ve siyasi bütün anlaşmalara son verelim. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını tanımayalım. Ama siz ancak Yenikapı’da miting düzenliyorsunuz. Miting kararını bile 10 saat sonra alabildiler. İsrail hükümeti ile ittifak kurmuşlar, buradan da mitinglerle çıkmaya çalışıyorlar. Siz Kürt halkına ne yapıyorsanız İsrail de Filistin halkına aynısını yapıyor.

"Meclis devre dışı kalıyor"

Meclis ‘Yetki yasası’ ile kapanıyor. Defalarca bu yasanın bir Anayasa suçu olduğunu söyledik. ‘Uyum yasası’ dediğiniz şey hiçbir şeye uymuyor. Anayasa’ya aykırı yol ve yöntemler uygulanıyor. 26’ncı dönem, vesayet rejimini çok daha vahim bir noktaya taşıdı. Bugün meclisin devre dışı kalmasının yeni bir yöntemi ile karşı karşıyayız. Bu seçilmiş monarşiden, faşizmin kurumsallaşmasından başka bir şy değildir, buna izin vermeyeceğiz.

"15 milyon konut affı bekleniyor"

Bu süreçte ‘Seçim ekonomisi’ dediğimiz bir şeyi yaşıyoruz. Torba yasalarla sürekli vergi affı ve indirim çıkarılıyor. Her konuda af getirme peşindeler. 15 milyon konut imar affı bekliyor. Bunun arkasında yatan da para arama durumu, ‘Yeni bir kaynak yaratır mıyız?’ diyorlar. Varlık fonu vardı, ne oldu bilmiyoruz. Konut sektörü sıkıştı, Ziraat Bankasına ‘Faizleri düşür’ diyor. Bunu da ‘görev zararı’ olarak gösterecekler, yine fatura halka kesilecek. ‘Varlık barışı’ var bir de. Bu ‘Barış’ lafını da her sıkıştıklarında kullanıyorlar. Hani siz paraları yurt dışına kaçırdınız ya, geri getirin, vergi almayacağız diyorlar. Emekçinin, esnafın, çiftçinin vergi yükü yüzde 45’ken para kaçıranlardan yüzde 2 vergi alıyorlar. Halktan vergi, zengine ‘barış’. Nedir bu OGS affı? Bunu yapacak kadar sıkışmış durumdalar. OGS affından kaynak bekliyorlar. Yeni Cami’nin önünü kullanma hakkını hükümet alsın, belki oradan kaynak yaratabilirler.

"Demirtaş sistemi değiştirmeye geliyor"

aptık. Programımızı herkesle birlikte yaptık, gücümüzü buradan aldık. Türkiye’nin içinde bulunduğu ortak sorunlara ortak çözümler ürettik. Bir yanda cumhurbaşkanlığı, bir yanda milletvekili seçimi olacak. Türkiye olağanüstü hal döneminden ancak ‘olağanlaştırma’ dediğimiz bir politikayla çıkabilir. Önümüzdeki dönem nasıl bir siyaset izleyeceğimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız bu yetkileri kullanmayacak. bir geçiş süreci ili KHK’ler sürecine son vereceğiz. Bu geçiş döneminde artık 12 Eylül anayasasından kurtulacağız. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü acilen atmamız gereken adımlardır. Güçlü bir programla yolumuza devam edeceğiz. Sayın Selahattin Demirtaş, tam da bu programı savunduğu için cumhurbaşkanı adayımızdır. Kendisi bu sistemi değiştirmeye geliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı demokratik cumhuriyet ve barış için geliyor. HDP olarak parlamentoda çok güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Bir baraj meselesi var ancak bu HDP’nin değil Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Kadınlarımız, gençlerimiz bu barajı 24 Haziran’da da yıkacaktır.

"Borçların düzenlemeye ihtiyaç var"

'Borçsuz yaşam programı’nı hayata geçireceğiz. Eğer kaynakları yeniden paylaştırıyorsanız borçları düzenlemeye ihtiyaç vardır. Öncelikle yoksulların, emekçilerin, mecbur kalarak borçlanmış olanların borçlarını silelim, yeniden yapılandıralım. önümüzdeki dönem Erdoğan olmayacağı için bu daha kolay olacaktır. ‘Kaynağı nereden bulacaksınız?’ diyorlar. Bugün inanılmaz bir israf ekonomisi var. Sadece askeri harcamalarda yapacağınız tasarruf 50 bin lira. Bize ait olan kaynaklarımız, öncelikli ihtiyaçlarımız temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.

"Asgari ücret 3 bin lira olacak"

Asgari ücret 3 bin lira olsun diyoruz. Bu ülkenin yoksulluk sınırı 6 bin liradır. Bu hesap öyle uydurulmuş bir vaat programı değildir, yoksullukla mücadele programıdır. ‘Borçsuz yaşam programı’nı hayata geçireceğiz. Eğer kaynakları yeniden paylaştırıyorsanız borçları düzenlemeye ihtiyaç vardır. Öncelikle yoksulların, emekçilerin, mecbur kalarak borçlanmış olanların borçlarını silelim, yeniden yapılandıralım. önümüzdeki dönem Erdoğan olmayacağı için bu daha kolay olacaktır. ‘Kaynağı nereden bulacaksınız?’ diyorlar.