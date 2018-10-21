HDP'den Erdoğan'a: Bir kez daha bu sonucu kaldırabilecek misiniz?

HDP’den Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sana zulümden başka vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın?” sorusuna cevap geldi. HDP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Erdoğan’ın Diyarbakır’da söylediği bu sözlere "Siz bir kez daha bu gerçeği ve sonucu kaldırabilecek ruh haline sahip misiniz?”diyerek yanıt verdi.

Erdoğan, dün Diyarbakır Stadyumu’nun açılışında ‘yeni dönem’ mesajı verirken "Sana zulüm, bası ve korkudan başka vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın? Gelin hep birlikte 20189 Mart'nda yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. Gelin hep birlikte evlatlarımıza huzurlu ve müreffeh bir gelecek inşa edelim” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine HDP’den cevap geldi. Oluç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Diyarbakır bu soruya ‘evet' cevabını veriyor, hatta sabırsızlanıyor. Diyarbakır’dayım ve bunu hem duyuyor hem de görüyorum. Esas soru şu: Siz bir kez daha bu gerçeği ve sonucu kaldırabilecek ruh haline sahip misiniz?” dedi.