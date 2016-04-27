HDP'den Ensar Vakfı çıkışıyla gündeme gelen Altan Tan'a: Israr ederse disiplin soruşturması açılır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Karaman’da Ensar Vakfı’nda çocuklara yönelik cinsel istismar skandalına ilişkin, “Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı kurumlarda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin, "Ortada tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış” sözleri için açıklamada bulundu. Demirtaş, “Partimizin Ensar konusundaki tavrı bellidir. Kimsenin mevcut ahlaksızlığı savunma konusunda bu kadar cüretkâr davranmaması lazım. Bu konularda ısrar edilirse de disiplin soruşturması dâhil her şey şu anda kararlaştırıldı” dedi.

Evrensel’den Meltem Akyol ile Fırat Topal’a konuşan Demirtaş, Ensar Vakfı’ndaki cinsel istismar skandalı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu:

“Ensar meselesi ve bununla ilgili özellikle çocuk istismarına dair partimizin çok net bir tutumu vardır. Partimiz yetkili kurumları bizler dâhil halen meselenin peşindeyiz. Ahlaksızca bir yaklaşımı örtme, Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan ve yaşanmaya devam eden çocuk tacizi, işte kadınlara tecavüz, kadın cinayetleri konusunda AKP’nin neredeyse bunu teşvik eden bir yaklaşımı, anlayışı olduğunu biliyoruz, bunun üstüne gidiyor teşhir ediyoruz. Partimizin görüşü budur. Bunun dışında açıklanmış hiçbir görüş partimizi bağlamaz. HDP ile kurumsal olarak uzaktan yakından alakası olmayan görüşlerdir. En sert şekilde bunlar eleştirilmiş, uyarılmıştır. Gerçekten bu konularda ısrar edilirse de disiplin soruşturması dâhil her şey şu anda kararlaştırılmış durumdadır. Herkesin buna göre hareket etmesi lazım. Kimsenin mevcut ahlaksızlığı savunma konusunda bu kadar cüretkâr davranmaması lazım. Hangi partiden olursa olsun.”

Tan ne demişti?

HDP’li Altan Tan, Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı kurumlarda yaşanan tecavüz olaylarına ilişkin, "Ortada tecavüz olayı var ancak bütün kurumu suçlamak yanlış” açıklamasında bulunmuştu. Tan, "Bale kursunda bir seks skandalı oldu diye bütün balerinleri suçlamak veya HDP’li belediyede buna benzer bir şey olduğu vakit tüm HDP camiasını suçlamak, MHP’yi, CHP’yi suçlamak yanlış" ifadelerini kullanmıştı. Tan, Ensar’a ilişkin açıklamaları sonrasında kendisine yöneltilen eleştiriler için de, “3 tane çakma Nişantaşılı, Bebekli ve sosyalist için 'Bütün İslami tarikat ve cemaatler, Kuran kursları, yurtlar, tecavüzcüdür, sapıktır' demeyeceğim” demişti.