HDP’den Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enes Berberoğlu’nun tutuklanmasının muhalefeti baskılamak adına alınmış bir karar olduğunu kaydetti.

dihaber'de yer alan habere göre, Berberoğlu’nun tutuklanması kararını değerlendiren ve 11 milletvekili halen tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “Muhalefeti baskılamak adına alınmış bir karar” dedi.

Kerestecioğlu, karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gerçekten aslında yargının yeni suçlar yarattığı ve bağımsız olmadığının tamamen ortaya çıktığı karardan birisi bu. Daha önce de ifade etmiştik tutuklu milletvekillerimiz için söylediğimiz çok şey var. Bunun sınırları kalmayacağını da ifade etmiştik. Ancak bu karar çok ağır ve telafisi zor bir karar. Bütün Türkiye gözaltına ya da tutuklu durumda zaten. Milletvekillerinin başına bunun gelmesi, yasama faaliyetlerinin engellemesi de bir başka açı. Bir an önce demokratik siyasete dönülmeli. Bu yol, yol değil. Vekiller tutuklu yargılanmamalıdır. Yargının bağımsız olduğu, insanların adalete ulaşabileceği bir döneme geçmemiz gerekiyor. Bugün bunları yapanların kendilerinin de adalete ihtiyacı olduğu dönemler olacak. O zaman ne yapacaklarını bilemeyecekler. Bütün muhalefeti baskılamak için alınmış karardır.”