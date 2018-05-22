HDP'den Edirne'de gey milletvekili adayı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için partiler listelerini YSK'ya teslim etti. LGBTİ hak savunucusu Hasan Atik, Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinden Edirne’de milletvekili adayı oldu.

Kaos GL'de "Edirne gey milletvekili adayı" başlığıyla yer alan haberde "Atik, açık kimlikli eşcinsel erkek olmasının yanı sıra HIV/AIDS alanında hak savunuculuğu da yapıyor. Atik, HDP’den Edirne 4. sıra milletvekili adayı gösterildi" denildi.

HDP 7 Haziran 2015 seçimlerinde Edirne’de yüzde 2,65; 1 Kasım 2015’de ise 2,1 oy almış, hiç milletvekili çıkaramamıştı. Atik bu seçimlerde HDP listesinde son sıradan aday gösterildi.