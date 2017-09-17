HDP'den Diyarbakır'da vicdan ve adalet mitingi

Diyarbakır'da düzenlenen "Vicdan, Adalet ve Demokrasi" mitinginde konuşan HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, "Burada Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, sizin seçtiğiniz belediye başkanları olmalıydı. Onlar faşizmin zindanlarında" dedi.

HDP’nin bugün Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılan mitingine binlerce kişi katılırken; alana girenler polis tarafından didik didik arandı.

Mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Eş Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik ırkçı saldırıyı hatırlatarak, “Bunun sorumlusu mevcut hükümettir” dedi. Yiğitalp daha sonra Figen Yüksekdağ’ın miting için gönderdiği mesajı okudu.

"Hiçbir hapishane düzeni baki değildir"

Yüksekdağ’ın "Yaşatılan onca acıya, katliama, zulme karşı boyun eğmeyen Amed halkı, kadınlar, gençler; Kandıra F Tipi Cezaevi’nden seçilmiş tüm yoldaşlarım adına hepinize yürek dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. ‘Durmayalım, faşizmi durduralım’ diyerek başlatmış olduğumuz kampanyamız, tüm ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların demokratik birliğiyle adalete giden yolu aralamaktadır. Vicdan ve adalet nöbetlerimiz de, bugün burada başlattığımız mitinglerimiz de, faşizme karşı oynadığı önemli rolü dolayısıyla tarih sayfalarına yazılacaktır. Mezarlarımızdan bile korkan bu alçak faşist zihniyet karşısında elbette cesareti bulaştıran, umudu büyütenler kazanacak. Buna dair en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Çünkü biz varız, HDP var ve zulme asla boyun eğmemiş olan halklarımız var, sizler varsınız. Yıkılan kentlerimiz yeniden kuracağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Bu topraklara eşitlik ve özgürlüğü Türkiye halkları ile birlikte getireceğiz. Özgürlük halayına hep birlikte duracağız. Ve elbette vardık, varız, var olacağız.”

Kemalbay: Bombalar halkların buluşmasını engellemek için patladı

Gazete Duvar’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, daha sonra kürsüye gelen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 5 Haziran 2015’te HDP mitinginde patlayan bombaları hatırlattı.

Bombaların halkların buluşmasını engellemek için patlatıldığını söyleyen Kemalbay, “Burada Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, sizin seçtiğiniz belediye başkanları olmalıydı. Onlar faşizmin zindanlarında” dedi.

Bütün mesele tek adam rejiminin kurulmak istenmesidir diyen Kemalbay, Kürt sorunun 90 yıldır devam ettiğini ve çözüm beklediğini söyledi.