HDP'den Diyarbakır'da miting

HDP’nin, 19 Ocak’ta Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği “Demokrasi, özgürlük ve adalet” mitingine Valilik tarafından izin çıktı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), "tecritin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek" amacıyla, 19 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır’da “Demokrasi, özgürlük ve adalet” sloganıyla miting düzenleyecek.
Miting Tertip Komitesi, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Valiliği’ne izin başvurusunda bulundu.
Miting Tertip Komitesi Başkanı Ramazan Kaval, Diyarbakır Valiliği tarafından mitinge izin verildiği bilgisini paylaştı.
Miting, 19 Ocak Cumartesi günü saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.