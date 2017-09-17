HDP'den Diyarbakır'da 'Adalet, Vicdan ve Demokrasi' mitingi (2)

KEMALBAY: TÜRKİYE\'NİN BİR BARIŞA İHTİYACI VAR

HDP\'nin Diyarbakır\'da düzenlediği, \'Adalet, Vicdan ve Demokrasi\' mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Türkiye\'nin barışa ihtiyacı olduğunu, bunun Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile sağlanabileceğini söyledi. Bütün meselenin tek adam rejimini kurma meselesi olduğunu belirten Kemalbay, \"Bu ülkenin kadim bir Kürt sorunu var. Bu sorun 90 yıldır çözüm bekliyor. Türkiye halkları 90 yıldır çözümsüzlüğün bedelini ödüyor\" dedi. İktidarı eleştiren Kemalbay, şöyle konuştu:

\"AKP Genel Başkanı Erdoğan ne diyor, \'Kürt devletinin kurulmasını Kürtlere hakaret sayıyorum\'. Son günlerde ise \'Eğer Kürtler bağımsızlık referandumuna giderlerse, savaş ilan ederiz\' diyor. Afrin\'e yığınak yapıyor. Biz buradan seslenmek istiyoruz; AKP Genel Bşkanına değil, Türkiye halklarına seslenmek istiyoruz. Herkesin özgürlük, eşitlik hakkı var, neden Kürtlerin hakkı olmasın. Neden Kürtler kendi kendini yönetmek istediğinde suç sayılıyor. Herkesin olması gereken hak için tehdit etmek utançtır. Kürt halkına saldırı ve tehditleri kınıyoruz. Afrin\'den halklardan elinizi çekin, bırakın halklar özgür yaşasın. AKP Genel Başkanı bırakamaz. Onun iktidar hırsı var, koltuğunu terk etmemek için bütün dünya halklarına savaş ilan etmeye hazır görünüyor. Türkiye\'nin bir barışa ihtiyacı var. Katliamların, kutuplaştırmanın sebebi bizim barış içinde yaşamıyor oluşumuzdandır. Türkiye\'de yaşayan kim olursa olsun, demokratik cinsiyet özgürlükçü ve eşit yaşamı hak ediyor. 12 Eylül\'de de mücadele yürüttük, 90\'larda da yürütüyoruz, şimdi de yürütüyoruz. Şimdi kazanmaya daha yakınız.\"

\"YARALARI SARMA İMKANI VARKEN, ÜLKEYİ KABRİSTANA ÇEVİRMEKTEN VAZGEÇİN\"

Mitingde son konuşmayı HDP Sözcüsü Osman Baydremir yaptı. Başdemir, 2 yıl önce İstasyon meydanında düzenlenen saldırıda 5 canlarını yetirdiklerini belirterek, \"İki gün sonra saldırının mağdurları yaralı kolları ve ayakları, yaralı yürekleri ile sandık başına giderek iradelerini kullandılar. O fotoğraf başlı başına zor aygıtının halkın vicdanın baskı kuramayacağının göstergesiydi. İşte HDP, işte İstasyon Meydanı, işte özgürlük ve eşitlik. Yol yakınken gelin bu sevdadan vazgeçin. Yaraları sarmanın imkanı varken, ülkeyi kabristana çevirmekten vazgeçin, ey Erdoğan, ey Bahçeli\" dedi.

Osman Baydemir, konuşmasında sözü HDP\'li Aysul Tuğluk\'un annesinin cenazesine gösterilen tepki olayına getirerek, şöyle konuştu:

\"Hatun annenin cenazesine saldırı düzenleniyor. İnsanlıktan nasibini almayan barbarlar, bir yandan cenazeye saldırıyorlardı, bir yandan Ermeni, Kürt ve Alevilere küfür ediyorlardı. Şimdi, AKP Genel Başkanı Erdoğan, \'İnsanların bazıları içmişler\' dedi. Ben ve arkadaşlarımın tamamı ordaydık. Bunların barbarlığı ortaya koyduğu sırada, hakaretlerinin yanı sıra tekbir getiriyorlardı. İnancımıza, imanımıza ve ittifakımıza bir saldırıydı. Erdoğan neyi kastediyorlardı ama onlar bir şey içmişlerdi. İçtikleri 2 yıldır topluma verdiğin ırkçılık şerbetini içmişlerdi. Bu şerbet insanları insanlığından çıkarandır. Bu tablo senin için tehlike olduğuna inanıyorsan, gelin hep birlikte Hatun Ana\'dan boşalan o mezara faşizmi, baskıyı, OHAL rejimini el birliğiyle gömelim. O zaman ülkenin geleceği aydınlık olur.\"

Cezaevinde bulunan HDP\'liler ile ilgili değerlendirmede de yapan Başdemir, \"318 gündür Demirtaş ve arkadaşlarımız, yargı kararı ile değil, Erdoğan ve Bahçeli\'nin kararı ile cezaevinde. Aylardır Amed\'in iradesi Gültan Kışanak ve 88 belediye eş başkanımız Erdoğan ve Bahçeli\'nin kararı ile zindanda\" dedi.

POLİSTEN ÖCALAN SOLGANINA İLGİNÇ ÇÖZÜM

HDP\'nin mitingi sırasında zaman zaman Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine polisin aldığı ilginç bir önlem göze çarptı. Ses cihazının başına geçen bir polis memurunun Öcalan ile ilgili slagon atıldığı sarada müziğin sesini yükselttiği görüldü. Yaşanan bu durumla ilgili Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiride bulundu.

ESKİ EŞ BAŞKAN YÜKSEKDAĞ\'DAN MESAJ

Mitinge tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi\'nden mesaj gönderen HDP\'nin eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'ın mesajı da okundu. Yüksekdağ mesajında, \"Hiç bir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Vicdan ve Adalet Nöbetlerimiz de, bugün burada başlattığımız mitinglerimiz de, faşizme karşı oynadığı önemli rolü dolayısıyla tarih sayfalarına yazılacaktır\" ifadeleri yar eldi. Miting olaysız şekilde sona ererken bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

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