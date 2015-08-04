HDP'den disiplin cezaları nedeniyle tahliye edilemeyen tutuklular için kanun teklifi

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, infazı tamamlanmasına rağmen aldıkları disiplin cezaları nedeniyle tahliye edilemeyen tutuklular için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklif, disiplin cezalarıyla hükümlerin Ceza Kanunu’nda düzenlendiği gerekçesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’ndaki hükümleri yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Sarıyıldız, disiplin cezaları uygulamalarındaki keyfiyete dikkat çekerek, “Verilen disiplin cezaları ile birlikte tahliyeler engellendiğinden, bu durum aynı eylem nedeniyle kişi hakkında iki ayrı yaptırım sonucunu doğurmaktadır. Bu ise yine ceza hukukunun “aynı suç nedeni ile iki kez yargılanmama” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır” dedi.

24. yasama döneminin Adalet bakanı Bekir Bozdağ, disiplin cezası yüzünden kaç mahkumun zamanında tahliye edilmediğine ilişkin Sarıyıldız’ın sorusuna 75 mahpus rakamı vererek yanıt vermişti.

Sarıyıldız’ın TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi şöyle:

Genel Gerekçe

Ceza İnfaz Kurumları tarafından verilen disiplin cezaları gerekçe edilerek mahpusların tahliyeleri gerçekleşmemektedir. Disiplin cezaları, mahpusun yasa tarafından hak ettiği tahliye hakkının gaspı niteliğine dönüşmüş bulunmaktadır. Disiplin yaptırımına gerekçe olan eylemler ve verilen cezalar idarenin takdirine göre belirlenmektedir. Bu sebepten ötürü mahpusların neredeyse her eylem ve davranışı disiplin suçu sayılabilmektedir. Verilen disiplin cezalarında cezaevi yönetiminin sübjektif değerlendirmeleri ve infaz hâkimliği kurumunun şekli denetim dışına çıkamaması nedeni ile infazı dolan tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerinin engellenmesi insan haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin üstünde Demoklesin kılıcı gibi duran disiplin cezaları tutuklu ve hükümlüleri teslim alma aracı olarak kullanılmaktadır.

Disiplin cezalarının hangi durumlarda verileceğine; disiplin suçu oluşturacak davranışlar ile hangi yaptırımın uygulanacağı ilişkin düzenlemeler Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Hakkındaki Yasa’nın 37-46. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak disiplin cezalarına ilişkin uygulamalar, geniş takdir yetkileri ve idarenin keyfi tutumu nedeni ile infazın uzamasına bu anlamda suçlar ve cezalara ilişkin genel esasları belirleyen ve kıyas yasağını düzenleyen TCK m.2(3) hükümlerinin dolaylı olarak ihlali anlamına gelmektedir.

Verilen disiplin cezalarına karşı yapılan şikâyet ve itirazlardan da bir sonuç alınamamaktadır. Disiplin cezalarının verilişindeki bu keyfiyet, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Ayrıca verilen disiplin cezaları ile birlikte tahliyeler engellendiğinden, bu durum aynı eylem nedeniyle kişi hakkında iki ayrı yaptırım sonucunu doğurmaktadır. Bu ise yine ceza hukukunun “aynı suç nedeni ile iki kez yargılanmama” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 13/12/2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 13/12/2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun 17 inci ve 36 ncı madde hükümlerine aykırılık oluşturan ikincil mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.