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HDP'den Demirtaş'ın adaylık iddialarına yanıt

HDP Sözcüsü Bilgen, adaylık konusunda Demirtaş'ın kararının belirleyici olacağını söyledi

13 Nisan 2018 21:42

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen kulislerde, HDP’nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adayının Selahattin Demirtaş olacağı yönündeki iddialara ilişkin "Bu konuyla ilgili kendi değerlendirmeleri belirleyici olacaktır, dikkate alınacaktır" değerlendirmesi yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bilgen, HDP’nin cumhurbaşkanı adayının yaklaşık 1 buçuk yıldır Edirne Cezaevi'ne tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olacağı yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi: “Bu sürecin sağlıklı değerlendirmesini yapmak, Demirtaş’la, haksız yere yargılanan tüm milletvekillerimizle ilgili dayanışma içeren tüm mesajları önemsiyoruz. Ama şunun farkında olmamız gerekiyor. Bugün Sayın Demirtaş cezaevindeyse bunun en önemli sebebi, en somut sebebi ek 20. maddenin Meclis’ten geçmiş olmasıdır. Sayın Demirtaş’ın geçmişteki cumhurbaşkanlığı adaylığı son derece başarılı geçmiş, kamuoyunda da ilgi görmüştü. Elbette bu kaygı yaşadığı sürecin de ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden birisidir. Selahattin Demirtaş, Parti Meclis üyemizdir, milletvekilimizdir ve bir önceki dönemin de eş genel başkanımızdır. Bu konuyla ilgili kendi değerlendirmeleri belirleyici olacaktır, dikkate alınacaktır. Sonuçta kongreye giderken Sayın Demirtaş’ın önerileri, kendisiyle ilgili kararı, adaylarla ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak karar verilmiştir. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı sürecinde de şüphesiz görüş ve düşünceleri alınacaktır.” 

Selahattin Demirtaş, daha önce 2019 seçimlerinde aday olmayı düşünmediğini açıklamıştı.

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