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HDP'den Demirtaş'ın 4 mitinge katılması için YSK ve Adalet Bakanlığı'na başvuru

Başvuruda Demirtaş'ın bizzat ya da SEGBİS sistemi ile mitinge katılımının sağlanması istendi

14 Haziran 2018 18:13

HDP,  Edirne Cezaevi'ndfe tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin'de gerçekleştirecekleri dört mitinge katılımı için Adalet Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

HDP’den yapılan açıklamada Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvurularının seçim kurullarınca kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, Demirtaş’ın da söz konusu mitinglere katılımının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı belirtildi.

Demirtaş’ın avukatı Günizi Satar tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü’ne ve YSK’ya yapılan başvuruda, “Selahattin Demirtaş’ın ekte verilen başvurularımız sonucunda İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin illerinde yapılacak mitinglerine bizzat katılımının sağlanmasını, müdürlüğünüz aksi kanaatte ise SEGBİS sistemi ile mitinge katılımının sağlanmasını ve ilgili yerlerle gerekli yazışmaların yapılmasını bilgilerinize sunarız” denildi

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