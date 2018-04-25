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HDP'den CHP'nin 'sıfır baraj' ittifakına yeşil ışık

Cezaevinde bulunan Demirtaş'ın karar duruşması 30 Nisan

25 Nisan 2018 10:16

HD P’de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçime yönelik olarak Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok büyük oranda kesinlik kazanırken, CHP’nin gündeme getirdiği “sıfır baraj ittifakına” da yeşil ışık yakıldı. Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’ın da adaylığa olumlu baktığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP’de CHP’nin gündeme getirdiği “sıfır baraj ittifakına” yeşil ışık yakılırken, Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok büyük oranda kesinlik kazandı. Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi ihtimali üzerine HDP’nin en büyük bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Meclis’te grup kurup ikinci bir aday çıkarma formülü de gündeme geldi. Ancak hukuki olarak Demirtaş’ın adaylığının engellenemeyeceği yönünde yapılan değerlendirmeler üzerine bu formülden vazgeçildi. Son kararın bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Demirtaş’ın durumuyla ilgili yapılan hukuki değerlendirmede Demirtaş’ın adaylığının önünde bir engel olmadığı ifade ediliyor. Edirne Cezaevinde bulunan ve 30 Nisan’da karar duruşmasına çıkacak Demirtaş’ın burada ceza alması durumunda dahi seçimlere katılmasında engel olmadığı belirtiliyor. Olası bir cezanın kesinlik kazanmasının 24 Haziran sonrasına kalabileceği yorumu da yapılıyor. Bu ortamda risk alınarak Demirtaş’ın aday olması görüşü öne çıkıyor.

HDP MYK’de CHP’nin gündeme getirdiği ve diğer muhalefet partilerinde de tartışılan sıfır baraj ittifakına yönelik değerlendirmeler de yapıldı. MYK’de üzerinde çalışılan sıfır baraja yönelik bir simülasyona göre, muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında hareket etmeleri durumunda muhalefet, 600 sandalyeden oluşan parlamentoda 320-330 sandalyeyi alarak Meclis’te çoğunluğa sahip oluyor. HDP MYK’de sıfır baraj ittifakına destek verilmesi yönünde karar çıktı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kadın Meclisi toplantısında, kadınlara HDP’den aday adayı olmaları çağrısı yaptı.

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