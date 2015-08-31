HDP'den 'Barış Günü' açıklaması: 1 Eylül, 'akan kan dursun, silahlar sussun' deme günüdür!

1 Eylül Dünya Barış Günü'ne şiddet ve yoğun çatışma ortamı içinde girildiği ifade eden HDP Merkez Yürütme Kurulu, "sorunların siyasi, çözüm yollarının da demokratik siyaset alanında yaratılması" çağrısında bulundu.

Hem Türkiye'de hem de Ortadoğu'nun diğer ülkelerinde Irak, Suriye ve Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden insanların öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, halkların barışa, kardeşliğe, kucaklaşmaya her günkünden daha fazla ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

"1 Eylül, 'akan kan dursun, silahlar sussun' deme günüdür"

Açıklamada, insanların "güçlü merkez ve tek adam" yönetimi değil, daha fazla özgürlük, adalet, eşitlik, güçlü parlamento, yerel demokrasi ve yerinden yönetim istediği ifade edildi.

"1 Eylül birilerinin kanlı ve kirli siyasi hesapları uğruna her gün insanların öldürüldüğü bir coğrafyada 'akan kan dursun, silahlar sussun' deme günüdür" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, sorunlarımız siyasidir, çözüm yolları da demokratik siyaset alanında yaratılmalıdır. Türkiye'de karşılıklı çatışmasızlığın yaşandığı ve tahkim edildiği, ellerin tetiklerden çekildiği, görüşmeler ve müzakereler yoluyla sorunlarımızı konuşup çözeceğimiz günlere derhal geri dönmek mümkündür. Çözüm ve barış yolunda somut sonuçlara ulaşılabilmesi için her türlü yasal ve fiili düzenlemenin yapılması, halklarımızın demokratik, haklı ve meşru taleplerinin karşılanması için adım atılmalıdır. Katliamlar ve saldırılar karşısında Türkiye demokrasi ve barış güçlerinin el ele vermesi ve insanlık dramının yaşanmasına son vermek için ortak mücadele etmesi, susmaması ve gerçekleri konuşması mümkündür.”