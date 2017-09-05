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HDP'den, AYM içinde Vicdan ve Adalet Nöbeti

HDP Sözcüsü Osman Baydemir ile 4 milletvekili Anayasa Mahkemesi (AYM) içinde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne başladı

05 Eylül 2017 19:39

HDP Sözcüsü Osman Baydemir ile 4 milletvekili Anayasa Mahkemesi (AYM) içinde 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne başladı.

HDP’den yapılan açıklamaya göre Osman Baydemir, Dilan Dirayet Taşdemir, Ahmet Yıldırım, Meral Danış Beştaş ve Garo Paylan’dan oluşan heyet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşme talebinde bulundu.

Ancak milletvekilleri talebe yanıt alınamayınca, tutuklu milletvekilleri konusunda karar alınması için AYM'nin içinde eylem başlattı.

NTV'nin haberine göre, AYM'de bir bayramlaşma töreni düzenlendiği için HDP'nin görüşme talebine yanıt verilemedi.

Bayramlaşma töreninin ardından bir yetkilinin HDP heyeti ile görüşeceği öğrenildi.

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HDPOsman BaydemirVicdan ve Adalet Nöbeti

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