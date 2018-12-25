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HDP'den asgari ücret değerlendirmesi: Artmıyor, azalıyor!

Asgari ücret, 2019 yılında 2 bin 20 TL olarak belirlendi

25 Aralık 2018 16:35

HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, yüzde 26,05 zamlanarak 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin ABD Doları karşılığını yazarak artmadığını azaldığını söyledi. 

Asgari ücret, 2019 yılında 2 bin 20 TL olarak belirlendi. HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Paylan, sosyal medya hesabından asgari ücret rakamını 2016, 2017,2018 ve 2019 yıllarındaki ABD Doları karşılığını yazarak değerlendirdi. 

"Asgari Ücret açıklandığında 2016’da 442 Dolar, 2017’de 398 Dolar, 2018’de 425 Dolar,karşılığıydı. 2019 için 379 Dolar" olduğunu yazan Paylan, "Asgari ücret artmıyor! Azalıyor!" dedi.

 

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