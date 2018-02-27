HDP'den Akşener'e: Ciddiye almadık

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İkinci turda HDP, AKP ile anlaşır" sözlerine ilişkin olarak, "Bazen siyasetçiler gündemde olabilmek için çok kolaydan yanıtlar üretiyorlar. Biz bu yaklaşımı ciddiye almadık açıkçası. Bizim ikinci turda AKP’yle ittifak yapacağımızı söylemek şu yaşadığımız konjonktürü hiç okuyamamak anlamına gelir" dedi.

Artı Gerçek'e konuşan Temelli, AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimi kaybetme kaygısı o kadar yüksek ki. İkisi, üçü bir araya geldiler yine hesaplar tutmuyor, yasaları iğdiş ediyorlar, bu türden deyim yerindeyse komplo yasalar hazırlıyorlar ama yine de kazanamayacaklar. Çünkü bu, halkların, toplumun beklentilerini karşılayan bir siyasi hamle filan değil, bu tam tersine toplumun halkların beklentilerine karşı yapılan bir hamle. Ben inanıyorum ki, nasıl yüzde 64 hesabı yapıp yüzde 51’i ancak bir sürü hileyle elde etmiş bir şey varsa şimdi de 50+1 hesabı yapanlar yüzde 40’ı zor bulacak."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İkinci turda HDP, AKP ile anlaşır" iddiasına da değinen Temelli, "Bazen siyasetçiler gündemde olabilmek için çok kolaydan yanıtlar üretiyorlar. Biz bu yaklaşımı ciddiye almadık açıkçası. Bizim ikinci turda AKP’yle ittifak yapacağımızı söylemek şu yaşadığımız konjonktürü hiç okuyamamak anlamına gelir" dedi.

Temelli ayrıca "Yeniden bir çözüm sürecine dönme ihtimali görüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evet. Aslında çözüm hepimizin beklentisidir. Biz zaten bu umudumuz asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Yeni bir çözüm süreci olacak mıdır? Evet olacaktır. Ama bu artık bütün toplumun, bütün toplumsal dinamiklerin, toplumsal muhalefetin ortaklaştığı bir yerden olacaktır. Yani demokrasi ve barış mücadelesi bugünkü iktidarın bu saldırganlığını, bu algı yönetimini dağıtacaktır. Burada ortaklaşmalıyız. HDP bunu anlatıyor.

Yani HDP ‘bütün bu karşıtlıklara rağmen bütün bu gerilimli siyasete rağmen bir arada yaşayabiliyoruz’ diyor. ‘Ortak vatanda, demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edebiliriz’ diyor. Bunu başarabiliriz, çünkü bu aslında iktidara rağmen bugüne kadar yaptığımız bir şey. İktidarın bu ceberut yaklaşımını dağıtabilirsek, hem bugün yaşadığımız sorunlardan kendimizi arındırabileceğiz, hem de çok daha iyi bir yaşamı hep birlikte örebileceğiz.

Bizim ‘yeni yaşam’ dememiz buydu, davetimiz buydu. Bu emeğin mücadelesidir, kadınların mücadelesidir, doğa talanına karşı mücadeledir, eşit özgür bir yaşam için mücadeledir ve bu bizim ortak kesenimizdir. Yan yana gelmek artık yeterli değil. Evet yan yana geldik, gelinebileceğini gösterdik. Şimdi önümüzdeki dönem yan yana gelenlerin ortak mücadeleyi sürdürme dönemidir."