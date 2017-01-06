HDP'den AKP'ye: Bilinmesini mi istemiyor musunuz?

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin Meclis TV'den kesintisiz olarak yayınlanması gerektiğini söyledi ve “Halkın oylamasına götürmeyi düşündüğünüz bir şeyi halkın izlemesinden, bizim bunu istememizden daha makul bir şey olabilir mi? Bunun nesini değerlendiriyorsunuz? Bunda değerlendirecek bir şey yok. Yoksa, bilinmesini mi istemiyorsunuz?” diye sordu.

Kerestecioğlu’nun anayasa ile ilgili açıklamaları şöyle:

Pazartesi gününden itibaren, bir rejim değişikliği anlamına gelen Anayasa teklifini görüşmeye başlayacağız ve iktidar grubundan şunun için bir cevap bekliyoruz: Halkımız acaba Anayasa görüşmelerini izleyebilecek mi? Sadece internetten mi izlenecek yoksa bizim annelerimiz, babalarımız ya da interneti olmayan, buna ulaşamayan insanların da izleyebilecek mi? Bundan daha makul bir istek olabilir mi?

"Teklifinize güveniyorsanız sınırlamayın"

Halkın oylamasına götürmeyi düşündüğünüz bir şeyi halkın izlemesinden, bizim bunu istememizden daha makul bir şey olabilir mi? Bunun nesini değerlendiriyorsunuz? Bunda değerlendirecek bir şey yok. Yoksa, bilinmesini mi istemiyorsunuz? Yani, gerçekten yaptığınız şeye güveniyorsanız, bu Anayasa teklifinin halk tarafından çok kabul görecek, çok makbul bir şey olduğuna güveniyorsanız, buna inanıyorsanız, o zaman sınırlı olmasın.

Halk bugün gerçekten dolar kaça yükseldi, ona bakıyor. İşçiler "Ben hayatımı nasıl idame ettireceğim" diyor. Yıllardır iş cinayetlerinde ölen insanlar, onların yakınları acaba yeni iş güvenliği, iş sağlığıyla ilgili bir düzenleme olacak mı, buna bakıyor.

İnsanların gündemi aslında buyken İzmir’de insanların hak aramak için gittiği adliyede bir saldırı gerçekleşmişken, insanlar kendi yaşamlarıyla, çocuklarının hayatlarıyla, eğitimleriyle, gelecekleriyle, ceplerindeki parayla ilgili, emeklilikleriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili endişe içerisindeyken biz kalkıp da "Acaba burada tekçi bir başkanlık rejimini getirebilir miyiz"i tartışacağız. Bundan başka hiçbir madde içermeyen bir Anayasa teklifini görüşecekken tek isteğimiz şu: Halkımız da bunu izlesin. Biz ne diyoruz? Görsünler. Siz ne diyorsunuz? Görsünler. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Görsünler. Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor? Görsünler. Bunu istiyoruz ve hâlâ bunun cevabını alamıyoruz.