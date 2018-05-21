HDP'den aday olan Ahmet Şık: AKP kaybedecek

HDP’den milletvekili adayı olduğunu açıklayan gazeteci Ahmet Şık, 24 Haziran’da AKP’nin kaybedeceğini ve sonrasında Türkiye’de bir restorasyon sürecinin başlayacağını belirterek “O süreçte HDP de önemli bir rol üstlenecek ve kişisel olarak ben de katkı sunmaya çalışacağım” dedi.

TIKLAYIN - Ahmet Şık, Cumhuriyet'ten istifa etti: HDP'den milletvekili adayıyım

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’a konuşan Şık, milletvekilliği adaylığını, "Türkiye’de başlayacak restorasyon sürecinin bir parçası olmak" diye anlattı.

İnsanların kendisini HDP’ye yakıştırdığı kadar CHP’ye de yakıştırdığını belirten Şık, iki parti arasında eşit mesafede durmaya çalışan biri olduğunu söyledi. Şık, devamında şunları kaydetti:

“Ezen ezilen ilişkisinden doğru baktığımızda HDP’den yana saf tutmak doğrudur. Bu dönemde HDP’nin iki eski eş genel başkanı da dahil olmak üzere toplam 11 milletvekili, onlarca belediye başkanı, yüzlerce belediye meclis üyesi ve binlerce seçmeni tutuklandı. İktidarın düşman bellediği bir parti ve siyasi anlayış haline dönüştürülerek kriminalize edildi. HDP çok ağır bir saldırı altında. Biraz vicdan sahibi olan herkesin, eğer taraf tutmak gerekiyorsa HDP’nin yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Kürt siyasal hareketine omuz vermesi gerektiğini düşünüyorum.”